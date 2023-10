https://sputniknews.lat/20231020/el-intento-de-prohibir-la-iglesia-ortodoxa-canonica-es-una-influencia-del-nazismo-y-del-satanismo-1144974598.html

El intento de prohibir la Iglesia ortodoxa canónica es una influencia "del nazismo y del satanismo"

El intento de prohibir la Iglesia ortodoxa canónica es una influencia "del nazismo y del satanismo"

Un Estado no puede establecer ni prohibir una iglesia, subrayó a Sputnik el culturólogo y profesor serbio Jovan Janjic. Sus palabras llegan luego de que el... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T18:11+0000

2023-10-20T18:11+0000

2023-10-20T18:11+0000

ucrania

📰 persecución de la iglesia ortodoxa canónica en ucrania

rusia

💬 opinión y análisis

neonazismo en ucrania

religión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/14/1144975718_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aa2255c41076fa3476887afcd9bff2d5.jpg

Destacó que esto ha sucedido a lo largo de la historia y "somos testigos de la actual persecución de la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana". Según sus palabras, "durante 2.000 años, resistió los ataques desde el exterior y luchó con los golpes desde el interior, y todavía está en pie"."Esto es ciertamente un fin formal, si no de fondo, para quienes tomaron tal decisión. Pueden ocupar los santuarios materiales de la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana y, Dios no quiera, causar daños, pero no pueden abolir la Iglesia canónica. Se sabe que a quién molesta la cruz o la iglesia, más concretamente la Iglesia ortodoxa, [esta persona] sirve a Satanás. Hoy, por desgracia, el satanismo y el nazismo operan juntos. Su campaña comenzó desde Occidente", declaró el experto.Janic considera el golpe a la Iglesia ortodoxa canónica ucraniana como un golpe a toda la ortodoxia mundial y a todas las iglesias ortodoxas locales: serbia, rusa, búlgara, rumana, de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, griega, chipriota, ya que todas ellas constituyen un único organismo, una Ortodoxia universal.En el último año, las autoridades ucranianas han organizado la mayor oleada de persecución contra la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica en la historia moderna del país. Alegando sus vínculos con Rusia, las autoridades locales de varias regiones de Ucrania han tomado decisiones para prohibir las actividades de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica, y se ha presentado un proyecto de ley en el Parlamento del país para prohibirla de hecho en toda Ucrania.Las autoridades han impuesto sanciones a algunos miembros del clero de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica. El Servicio de Seguridad de Ucrania comenzó a incoar causas penales contra el clero de la Iglesia ortodoxa ucraniana canónica y a realizar "actividades de contrainteligencia": registros de obispos y sacerdotes, iglesias y monasterios en busca de pruebas de "actividades antiucranianas".

https://sputniknews.lat/20230620/es-satanismo-en-ucrania-consagran-un-nuevo-icono-con-la-imagen-de-colaboradores-nazis-1140749346.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 persecución de la iglesia ortodoxa canónica en ucrania, rusia, 💬 opinión y análisis, religión