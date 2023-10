https://sputniknews.lat/20231020/republicanos-usan-a-palestina-para-revivir-miedos-en-la-frontera-de-eeuu-con-mexico-1144944490.html

Republicanos usan a Palestina para revivir miedos en la frontera de EEUU con México

Republicanos usan a Palestina para revivir miedos en la frontera de EEUU con México

Algunos republicanos han asegurado que la política migratoria de la Administración Biden —a la que acusan de permitir "fronteras abiertas"— pone en riesgo a... 20.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-20T02:00+0000

2023-10-20T02:00+0000

2023-10-20T02:00+0000

internacional

palestina

eeuu

política

seguridad

📰 conflicto palestino-israelí

méxico

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/1f/1143221421_566:160:3071:1569_1920x0_80_0_0_661e6727e75aaa13fbe16fc1651df2e5.jpg

Un día después del ataque sorpresa del grupo radical palestino Hamás a Israel, la republicana Marjorie Taylor Greene aseveró que Estados Unidos podría sufrir algo similar, pues millones de migrantes han arribado al país norteamericano a través de su frontera sur. Además, la exembajadora de Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseveró que en su país "hay una frontera abierta, y sé que la mayor amenaza a la seguridad nacional es si esos terroristas entran a Estados Unidos y tenemos otro 11 de septiembre".Quien también se unió a las comparaciones fue el expresidente estadounidense Donald Trump, quien sentenció que "la misma gente que atacó a Israel está ahora llegando a niveles que nadie puede creer a nuestro hermoso Estados Unidos a través de nuestra frontera totalmente abierta".En entrevista con The New York Times, Guadalupe Correa-Cabrera, profesora en la Universidad George Mason en Virginia, subrayó que la última retórica republicana se inspiró en tres momentos distintos de la historia estadounidense: la migración de trabajadores mexicanos, la guerra gubernamental contra las drogas en la década de los 70, y el ataque terrorista del 11 de septiembre y la llamada guerra contra el terrorismo.Los intentos de los políticos de vincular a los grupos terroristas de Medio Oriente y las organizaciones criminales mexicanas en ocasiones han cobrado fuerza durante las últimas dos décadas, consigna el medio, pero no ha surgido ninguna evidencia sustancial que respalde la afirmación, de acuerdo con expertos. "Historiadores y analistas políticos advirtieron que gran parte del lenguaje acalorado sobre la inmigración juega con tropos de extrema derecha y, a veces, explícitamente racistas que alimentan el miedo con potencial para la violencia", indica el texto. En septiembre pasado, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que registró 686 personas migrantes fallecidas o desaparecidas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México durante el año 2022, "lo cual la ha convertido en la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo". Las principales causas de estos 686 decesos fueron el ahogamiento (213), los accidentes en vehículos o muertes vinculadas a transporte peligroso (142), así como las condiciones ambientales extremas y la falta de albergue, comida y agua adecuados (129).La cifra total representa casi la mitad de las 1.457 muertes y desapariciones de migrantes que se documentaron en las Américas en 2022, el año más fatal desde que la OIM lanzó en 2014 su Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP, por sus siglas en inglés).En tanto, el número total de detenciones de migrantes que cruzan ilegalmente a Estados Unidos a través de la frontera con México alcanzó un nuevo récord para el año fiscal 2023, llegando a casi 2,4 millones, dijo a Sputnik una fuente de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza a finales de septiembre pasado.

https://sputniknews.lat/20231016/gobierno-de-eeuu-y-aclu-llegan-a-acuerdo-contra-separacion-familiar-en-frontera-con-mexico-1144811283.html

https://sputniknews.lat/20230926/detencion-de-migrantes-en-frontera-sur-de-eeuu-alcanza-nuevo-record-en-ano-fiscal-2023-1144134828.html

palestina

eeuu

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

palestina, eeuu, política, seguridad, 📰 conflicto palestino-israelí, méxico, migración