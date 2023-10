https://sputniknews.lat/20231021/israel-anuncia-que-intensificara-los-ataques-a-gaza-horas-despues-de-la-entrada-de-ayuda-1145013951.html

Israel anuncia que intensificará los ataques a Gaza horas después de la entrada de ayuda humanitaria

Israel anuncia que intensificará los ataques a Gaza horas después de la entrada de ayuda humanitaria

Horas después de que se abriera el estrecho de Rafah para que ingresaran los primeros convoyes de ayuda humanitaria para la población de Gaza, el Ejército... 21.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-21T22:42+0000

2023-10-21T22:42+0000

2023-10-21T22:42+0000

defensa

israel

franja de gaza

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

palestina

ayuda humanitaria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/15/1145014102_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_4ff8e58fc3953a28d5a261f99d7b9800.jpg

También comentó que las tropas israelíes entrarán a "la siguiente fase de la guerra en las mejores condiciones, no según lo que nos diga nadie".Ante una eventual incursión terrestre a gran escala en Gaza, el jefe del Estado Mayor, el teniente general Herzi Halevi, reconoció que tienen conocimiento de que el grupo palestino Hamás "está preparando muchas cosas allí". Sin embargo, dijo, "nosotros también nos estamos preparando para ellos". Las advertencias de Tel Aviv ocurren el mismo día en el que han comenzado a entrar los primeros convoyes con ayuda humanitaria —como alimentos, agua, medicinas y otros víveres— para la población palestina que ha resultado afectada por los ataques israelíes en la Franja. La agencia AFP reportó que 20 autobuses de la Media Luna Roja de Egipto entraron a Gaza por el paso de Rafah —el único tramo fronterizo que no controla Israel. Sin embargo, según reportes de medios locales e internacionales, el estrecho volvió a cerrarse. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha admitido que todavía falta "mucha ayuda" para la población civil. Según cifras de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, alrededor de 1,4 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares en Gaza debido al conflicto palestino-israelí, cuya escalada más grave comenzó el pasado 7 de octubre. Además, hasta ahora se registran 4.385 palestinos muertos, incluidos 1.756 niños y 967 mujeres, de acuerdo con las autoridades gazatíes. Israel anunció el 18 de octubre pasado que permitiría el paso de ayuda humanitaria al sur de la Franja de Gaza desde Egipto, específicamente a través del paso de Rafah, siempre y cuando los suministros no lleguen a combatientes de Hamás. Ahora, el 21 de octubre, el Ejército israelí anuncia que habrá agresiones más intensas al enclave palestino. Y aunque Washington pidió a Tel Aviv que dejara pasar la ayuda humanitaria, en las Naciones Unidas, Estados Unidos dejó clara su postura al vetar una propuesta de Brasil que exigía a Israel rescindir su orden de desalojar a los habitantes de Gaza. Desde Rusia afirmaron que ese veto es una manifestación de "hipocresía y doble rasero" por parte de la Casa Blanca.

https://sputniknews.lat/20231021/una-pesadilla-expertos-anticipan-una-dura-lucha-entre-tuneles-para-israel-en-gaza-1145011796.html

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

israel, franja de gaza, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, palestina, ayuda humanitaria