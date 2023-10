https://sputniknews.lat/20231023/rusia-coincide-con-biden-en-necesidad-de-nuevo-orden-mundial-pero-sin-hegemonia-de-eeuu-1145044445.html

Rusia coincide con Biden en necesidad de nuevo orden mundial, pero sin hegemonía de EEUU

Rusia coincide con Biden en necesidad de nuevo orden mundial, pero sin hegemonía de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia comparte las palabras del presidente de EEUU, Joe Biden, acerca de la necesidad de un nuevo orden mundial, pero considera a EEUU... 23.10.2023, Sputnik Mundo

Peskov, al referirse al nuevo orden mundial, señaló que deberá basarse en el derecho internacional, el respecto y el beneficio mutuo y la no injerencia en los asuntos internos. Al mismo tiempo, Biden, al defender la necesidad de un nuevo orden mundial, agregó que "EEUU puede edificarlo", recordó Peskov quien remarcó que en eso Moscú no está de acuerdo con Washington. El accidente en el gasoducto BalticconnectorEn palabras de Dmitri Peskov, Rusia no tiene nada que ver con el accidente en el gasoducto submarino Balticconnector.El gasoducto Balticconnector, ubicado entre Estonia y Finlandia, se detuvo la noche del 8 de octubre. En aquel momento, el operador finlandés Gasgrid Finland comunicó que el gasoducto estaba fuera de servicio debido a una posible fuga.El 20 de octubre, el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics, declaró que el mar Báltico podría cerrarse para todos los barcos rusos si la investigación revela la implicación de Rusia en los daños al gasoducto.Al comentar la declaración del líder letón, el vocero del Kremlin afirmó que Rusia no acepta ninguna amenaza, no importa de quién venga.Además, Peskov preguntó a Letonia si cerrarían el mar al culpable del accidente en los gasoductos Nord Stream.El 20 de octubre, la Policía Criminal Central finlandesa informó que los daños fueron resultado de una fuerza mecánica externa y que la investigación se centra actualmente en el portacontenedores hongkonés Newnew Polar Bear cuyos movimientos coinciden con la hora y el lugar de los hechos.

