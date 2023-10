https://sputniknews.lat/20231025/huracan-otis-deja-incomunicado-al-estado-mexicano-de-guerrero-y-al-emblematico-puerto-de-acapulco-1145113359.html

El huracán Otis deja incomunicado al estado mexicano de Guerrero y al emblemático puerto de Acapulco

El huracán Otis deja incomunicado al estado mexicano de Guerrero y al emblemático puerto de Acapulco

El huracán Otis, que arribó al territorio mexicano en categoría 5, la más peligrosa de la escala Saffir-Simpson, dejó incomunicado a una parte del estado de... 25.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-25T14:22+0000

2023-10-25T14:22+0000

2023-10-27T07:36+0000

américa latina

guerrero

acapulco

andrés manuel lópez obrador

sociedad

huracán otis (2023)

lluvias

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/19/1145112609_25:0:839:458_1920x0_80_0_0_867c8efc224aeb4ae4d71ee31f547687.jpg

El mandatario mexicano subrayó que el huracán, que hasta las 6:00, tiempo de la Ciudad de México, ya era categoría 2, dejó secuelas graves en Guerrero y causará fuertes lluvias en el resto del país."Hasta ahora no tenemos datos sobre pérdida de vidas humanas, pero no hay comunicación. No sabemos si hay daños materiales, ruptura de caminos o si la propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes. Ya están los de Comunicaciones [y Transportes] trabajando. Nuestra preocupación mayor es la carretera de la Costa Grande y la población que vive desde Acapulco hasta Zihuatanejo", expuso.Por esta eventualidad, López Obrador dio a conocer que parte de su gabinete está en la entidad del sur de México, y que se aplica el plan DN-III para atender a la población afectada.Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mexicano, Otis "ocasionará lluvias extraordinarias (mayores a 250 milímetros) en Guerrero; intensas (de 75 a 150 mm) en Michoacán y el suroeste del estado de México; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Chiapas, Morelos y Oaxaca, así como rachas de viento de 120 a 150 kilómetros por hora (km/h), oleaje de 5 a 7 metros (m) de altura y condiciones para la formación de trombas en las costas de Guerrero durante la mañana", refirió en un comunicado.Mientras tanto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, anunció que se realizan labores para restablecer la telefonía en la región y auxiliar a los más afectados."Desde las primeras horas de la mañana, nos hemos reunido con representantes de los tres niveles de gobierno para evaluar los daños causados por el impacto del huracán Otis durante la madrugada de hoy en Guerrero. Como desde el primer momento, mantenemos comunicación permanente con las y los alcaldes de los municipios de Acapulco, Costa Chica y Costa Grande, donde ya se brinda atención a quienes lo requieren. Durante el día, estaré en el territorio, pendiente de las necesidades de nuestro pueblo. Les pido mantener la calma, evitar la difusión de rumores y seguir atentos a la información oficial", escribió en X, antes Twitter.

https://sputniknews.lat/20231023/la-tormenta-tropical-otis-azota-el-sur-de-las-costas-mexicanas-del-oceano-pacifico-1145048618.html

guerrero

acapulco

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

guerrero, acapulco, andrés manuel lópez obrador, sociedad, huracán otis (2023), lluvias, méxico