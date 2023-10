https://sputniknews.lat/20231026/eeuu-intenta-bloquear-a-china-para-que-no-avance-en-la-franja-y-la-ruta-1145154259.html

¿Qué papel juega EEUU en la disputa territorial entre el gigante asiático y Filipinas?Conversamos con Tatiana Gelvez, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África.

El incidente entre Manila y Pekín en el Mar de China Meridional alertó a la región, testigo en los últimos años del aumento de las tensiones entre ambas naciones.El nuevo enfrentamiento fue el 22 de octubre, con dos colisiones entre naves chinas y filipinas cerca del atolón Second Thomas Shoal, en el archipiélago de las islas Spratly."El tono de distintas declaraciones sobre el tema no ayuda a conseguir un diálogo que contribuya a la pacificación. Hay un contexto adicional en esta disputa territorial que incluye a EEUU", dijo a Telescopio la analista colombiana Tatiana Gelvez, licenciada en Política Internacional y presidenta en Colombia de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALDAA).El atolón está ubicado a 200 kilómetros de la isla filipina Palawan. Es señalado por Manila como parte de la zona económica exclusiva del país, mientras que Pekín lo reclama como propio por razones históricas.En junio de 2022, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., abandonó las políticas de acercamiento a China de su predecesor, Rodrigo Duterte. En cambio, generó más lazos con el aliado tradicional del país, EEUU.El miércoles 25 de octubre, Manila anunció que Washington estaba dispuesto a patrullar conjuntamente las disputadas aguas del Mar de China Meridional."Desde el punto de vista del comercio, esta zona tiene entre 29% y 30% del movimiento mundial que en cifras del año 2019 representa 3,35 trillones de dólares. Además del valor económico, hay grandes intereses desde el punto de vista estratégico en este enclave", sostuvo la experta colombiana."Hay intereses en generar un bloqueo para que Pekín no avance con los países en la Franja y la Ruta y evitar cualquier tipo de acercamiento en ese sentido", agregó.La tensa situación no solo involucra a China y Filipinas, sino que asimismo a sus vecinos Vietnam, Taiwán, Brunéi y Malasia.En 1999, los filipinos hicieron encallar en ese banco de arena un barco, el BRP Sierra Madre, para luego ocuparlo con algunos soldados y reforzar así su reivindicación.La nave está oxidada, requiere urgentes reparaciones y, si se desmorona, Filipinas perdería su posición en el atolón en una nueva instancia de disputa territorial.La entrevistada también se refirió a la visita a EEUU del ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, del 26 al 28 de octubre.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

