¿Estaba Israel preparado para la guerra de drones de Hamás?

¿Estaba Israel preparado para la guerra de drones de Hamás?

Hamás utiliza activamente pequeños drones improvisados que pueden transportar explosivos de poca potencia, destacó Mijáilov, analista y jefe de la Oficina de Análisis Político-Militar de Rusia.Los recientes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y los militantes de Hamás revelaron que los últimos se han convertido en expertos en el uso de aeronaves no tripuladas, pequeñas y baratas, para destruir carros de combate israelíes que son mucho más caros.En las palabras del experto, el uso de drones no debería sorprender a nadie, ya que los aparatos aéreos no tripulados se han utilizado activamente en conflictos armados en diversas partes del mundo al menos desde la década de 2010, o incluso a principios del siglo XX, cuando EEUU utilizó drones durante las invasiones de Irak y Afganistán.Pero a pesar del uso activo por parte de Hamás de drones con paqueñas cargas de combate, las capacidades de guerra con drones de Israel son mucho más notables. Israel no ha utilizado sus aeronaves no tripuladas en el conflicto tan activamente como Hamás, y Mijáilov sugirió que es probable que las fuerzas israelíes no vean motivos para hacerlo y confíen en los aviones de combate.Además, indicó que, aunque la tecnología de drones de Hamás "no ayudará a la Franja de Gaza a defender la independencia o la condición de Estado, la amenaza constante de que estos drones se usen para cometer atentados terroristas dificultaría la vida de los israelíes" en caso de que se prolongue el conflicto palestino-israelí.

