https://sputniknews.lat/20231026/la-oposicion-venezolana-pretende-revivir-escenarios-de-confrontacion-dice-analista-1145159741.html

"La confrontación se pretende avivar": ¿qué busca la oposición venezolana?

"La confrontación se pretende avivar": ¿qué busca la oposición venezolana?

CARACAS (Sputnik) — Detrás de la realización de las elecciones primarias opositoras se busca revivir los escenarios de confrontación en Venezuela, dijo en un... 26.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-26T23:30+0000

2023-10-26T23:30+0000

2023-10-27T07:44+0000

américa latina

venezuela

política

maría corina machado

nicolás maduro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/06/1e/1141118483_0:0:1413:795_1920x0_80_0_0_728927104fa5d4a37e900a1e7b29263c.jpg

"La confrontación se pretende avivar, te digo, la tienen más difícil en este momento, por distintas razones, ¡no es que no lo puedan hacer!, pero no van a tener esa contundencia que tuvieron en otro momento", detalló González, quien también es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La Comisión Nacional de Primarias (CNP) celebró el 22 de octubre una elección primaria presidencial en la que resultó electa la dirigente del partido Vente, María Corina Machado. De acuerdo con la CNP, órgano a cargo de realizar el proceso, Machado se impuso en la contienda con 2.253.825 votos, lo que representa el 92,35% de los sufragios. No obstante, la administración de Nicolás Maduro denunció que la jornada comicial no alcanzó ese porcentaje de participación, y que, además, no contó con un protocolo determinado para garantizar la transparencia del proceso. El presidente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jorge Rodríguez, presentó pruebas del "fraude" cometido por los organizadores del evento y concluyó que "no había una capacidad instalada para que votara, ni siquiera, un millón de personas". Frente a los cuestionamientos en torno a la veracidad del proceso, el Ministerio Público informó que dará inicio a una investigación. González señaló que a pesar de estas pretensiones de Machado de llegar al poder, en este momento "hay mucha desmoralización y desmotivación" en la ciudadanía que se veía representada por estos dirigentes opositores. El experto achacó este escenario al incumplimiento de los objetivos planteados en 2019, cuando el exdiputado Juan Guaidó se autoproclamó "presidente interino", tras desconocer la reelección de Maduro en los comicios presidenciales de mayo de 2018. Inhabilitación por 15 añosMachado enfrenta una inhabilitación de la Contraloría General por 15 años desde el 2015, acusada de errores y omisiones en sus declaraciones patrimoniales, lo que le impediría competir por un cargo de elección popular, de cara a los comicios presidenciales que Venezuela organiza para 2024. A juicio del especialista, la dirigente busca enviar un mensaje a la comunidad internacional de que se están coartando sus derechos políticos con la inhabilitación, sin considerar que la misma deriva de un "accionar político en el pasado que ahora le está pasando factura". En agosto, el fiscal Tarek William Saab anunció que se emitió una orden de aprehensión contra Antonio Ledezma por traición a la patria, conspiración, instigación y asociación para delinquir. El exalcalde de Caracas, tras escaparse de su prisión domiciliaria, ejerce desde España la coordinación internacional para Vente, el partido de la opositora inhabilitada María Corina Machado. En una entrevista, Ledezma declaró que él y Machado se reunieron con militares y organizaron un plan para la "desobediencia civil". Ambos opositores ya habían participado en 2014 en un plan para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro llamado La Salida que dejó un saldo de 43 fallecidos.

https://sputniknews.lat/20231024/elecciones-primarias-opositoras-en-venezuela-son-una-farsa-1145087673.html

https://sputniknews.lat/20231025/fiscalia-venezolana-abre-investigacion-sobre-primarias-opositoras-1145122623.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, política, maría corina machado, nicolás maduro