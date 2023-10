https://sputniknews.lat/20231026/no-se-deje-enganar-por-el-intento-de-biden-de-vincular-la-financiacion-para-israel-a-ucrania-1145135549.html

"No se deje engañar por el intento de Biden de vincular la financiación para Israel a Ucrania"

Una nota publicada en la edición digital de la revista 'Newsweek' cuestiona la decisión del Gobierno de Joe Biden de atar el envío de fondos extra para Ucrania... 26.10.2023, Sputnik Mundo

El paquete fue anunciado el viernes 20 de octubre por un monto de 106.000 millones de dólares, de los cuales 75.000 millones son solo de ayuda militar para Kiev y Tel Aviv."El presidente Biden está pidiendo al Congreso que vincule la financiación imprudente para el conflicto en Ucrania a la ayuda a Israel, en lugar de actuar para asegurar nuestra frontera para evitar una ataque similar en suelo americano", denuncia el legislador republicano Eli Crane, exintegrante de los Navy SEAL y miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.El parlamentario escribió un artículo criticando a la Administración demócrata por combinar la ayuda de los dos países en el mismo empaque legislativo.Al respecto, afirmó que Israel es un socio confiable para EEUU, pero que no se puede decir lo mismo del actual Gobierno de Kiev, especialmente debido a los múltiples escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado en el último tiempo.Pese a las pruebas de descuido de fondos públicos por parte de las autoridades ucranianas, EEUU le ha enviado a Kiev 135.000 millones de dólares desde el inicio del conflicto con Rusia, afirma el congresista republicano.El legislador denuncia que el establishment de Washington está decidido a involucrar al país en el conflicto de Ucrania a pesar de que no proporciona ningún beneficio para los intereses estadounidenses. "No tenemos por qué (...) defender a alguien que no es nuestro aliado simplemente para vigilar el mundo", afirma.Y añade: "seguir financiando una disputa por tierras en Europa del Este que no podemos permitirnos, desviar fondos para asegurar nuestra frontera y emparentarla con la guerra existencial de Israel (...) es imprudente e irresponsable".Por ello, Crane reclama que cualquier ayuda adicional que el Gobierno de Estados Unidos envíe a Israel no esté "bajo ninguna circunstancia" vinculada a apoyo adicional para el conflicto en Ucrania. "Nuestros objetivos de política exterior siempre deben evaluarse individualmente, dando preeminencia a nuestras necesidades internas y al mismo tiempo anteponiendo la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos", concluye.

