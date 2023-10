https://sputniknews.lat/20231027/francia-importa-de-rusia-hasta-el-10-de-su-consumo-total-de-gas-1145184442.html

Francia importa de Rusia hasta el 10% de su consumo total de gas

Francia importa de Rusia hasta el 10% de su consumo total de gas

PARÍS (Sputnik) — Francia sigue dependiente del gas ruso y continúa importándolo en cantidades reducidas, hasta el 10% del consumo total, pese a la situación... 27.10.2023

Según la ministra, la UE no boicoteó las ventas del gas ruso, solo introdujo sanciones que afectan la economía de Rusia, pero no la de Europa. Pannier-Runacher señaló al mismo tiempo que París logró disminuir la dependencia con respecto al gas ruso tras el comienzo del conflicto en Ucrania, mientras antes importaba de Rusia el 40% de su consumo de gas. Anteriormente, el director ejecutivo de la compañía operadora de las redes de gas francesas GRTgaz, Therry Trouvé, declaró que Francia estaba preparada mejor que hace un año para pasar el invierno, pero al mismo tiempo señaló que para evitar la escasez de gas era necesario organizar suministros estables y reducir el consumo de energía. En 2022, debido a una brusca reducción de los suministros de gas ruso, Europa vivió una crisis energética. Los operadores de redes francesas alertaron sobre el riesgo de las interrupciones en el suministro de energía eléctrica en invierno, el Gobierno elaboró un plan de reducción del consumo de energía en el 10%, recomendando con insistencia a la ciudadanía no tener en sus viviendas la temperatura de más de 19 °C. El periódico Le Monde comunicó en su tiempo que la Unión Europea entre enero y julio adquirió un 40% más gas licuado ruso (GNL) que antes de empezar el conflicto en Ucrania. Francia es uno de los principales consumidores del GNL ruso, en 2022 le correspondió el 37% todo su volumen importado por la UE desde Rusia, según datos del Ministerio de Energía del país aducidos por Le Monde. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Según la base de datos Castellum.AI, se activaron en relación con Rusia más de 15.100 sanciones individuales y sectoriales. Cientos de empresas anunciaron desde entonces la decisión de suspender sus negocios en y con el país eslavo. Para el presidente ruso, Vladímir Putin, la política de contención frente a su país forma parte de la estrategia a largo plazo de Occidente, cuyas sanciones asestan un duro golpe a la economía mundial.

