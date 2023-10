https://sputniknews.lat/20231027/no-hay-a-donde-ir-pronostican-dificultades-para-israel-si-incursiona-en-gaza-1145162626.html

"No hay a dónde ir": pronostican dificultades para Israel si incursiona en Gaza

"No hay a dónde ir": pronostican dificultades para Israel si incursiona en Gaza

Israel se enfrentará a una feroz oposición si lanza una operación terrestre en la Franja de Gaza, porque el grupo palestino Hamás no tiene dónde retirarse... 27.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-27T04:40+0000

2023-10-27T04:40+0000

2023-10-27T07:53+0000

📰 conflicto palestino-israelí

israel

franja de gaza

hamás

defensa

🛡️ zonas de conflicto

🌍 oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0a/1a/1145144624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9e368a8c63301c4f049fd834fc0e6bff.jpg

"Los combatientes de Hamás no tienen a dónde retirarse ante un ataque israelí. Las fronteras de la Franja con Israel siguen selladas, con aperturas limitadas en el paso fronterizo de Rafah con Egipto para permitir la entrada de ayuda humanitaria. [...] Sin ningún lugar a donde ir, es muy posible que Hamás decida sublevarse y luchar contra una invasión israelí", señala el especialista. Según Ali, Hamás utilizará trampas explosivas, bombas de carretera, artefactos explosivos improvisados, francotiradores, así como una extensa red de túneles subterráneos en la lucha contra el Ejército israelí.El especialista aseguró que el conflicto palestino-israelí "se parecerá a una dura lucha urbana similar a otras batallas de los últimos 20 años en otros lugares del Medio Oriente contra militantes iraquíes y el Estado Islámico*".La reciente escalada del conflicto entre Israel y Palestina comenzó el 7 de octubre, cuando el grupo armado Hamás disparó cientos de misiles desde Gaza hacia el Estado judío, además de que más de 100 militantes del grupo islámico incursionaron en unas 20 localidades israelíes y tomaron un número aún no determinado de rehenes. Después de esos hechos, Tel Aviv ha emprendido una ofensiva a gran escala contra la Franja de Gaza, realizando ataques aéreos e incursiones terrestres específicas. Sin embargo, las Naciones Unidas y buena parte de la comunidad internacional han alegado que Israel ha bombardeado sin tomar en cuenta que gran parte de las víctimas son civiles, no combatientes ni cabecillas de Hamás. De acuerdo con las autoridades sanitarias gazatíes, los ataques israelíes han dejado 7.028 muertos, entre ellos 2.913 niños y 1.709 mujeres.Países como Rusia y Brasil han pedido a las dos partes en conflicto que alcancen un alto el fuego y vuelvan a la mesa de negociaciones para establecer una solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino, de acuerdo con una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1947.*ISIS o Estado Islámico es un grupo prohibido en Rusia por terrorismo.

https://sputniknews.lat/20231026/hamas-afirma-que-unos-50-rehenes-israelies-murieron-por-bombardeos-de-israel-en-gaza-1145146964.html

https://sputniknews.lat/20231026/convertir-gaza-en-un-lago-podria-ser-una-leccion-para-hamas-segun-excomandante-israeli-1145140670.html

israel

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, israel, franja de gaza, hamás, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 oriente medio