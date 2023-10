https://sputniknews.lat/20231027/popularidad-de-biden-fragmentada-entre-los-democratas-por-conflicto-entre-israel-y-hamas-1145187223.html

Popularidad de Biden fragmentada entre los demócratas por conflicto entre Israel y Hamás

Popularidad de Biden fragmentada entre los demócratas por conflicto entre Israel y Hamás

27.10.2023

El descontento aumenta particularmente entre los demócratas menores de 35 años, los afroamericanos y los activistas progresistas de izquierda, como se ve en protestas, huelgas, cartas abiertas e incluso revueltas del personal en el Capitolio que exigen la retirada de EEUU su apoyo político, financiero y militar a Israel y utilizar su influencia para ordenar un alto el fuego, informó The New York Times. Algunos ven el apoyo a la causa palestina como una extensión del movimiento Black Lives Matter. Biden también enfrenta una nueva resistencia dentro de su partido por parte de personas afrodescendientes en el Congreso que lo ayudaron a asegurar su presidencia en 2020. Dieciocho demócratas de la Cámara de Representantes firmaron una resolución pidiendo una "desescalada y un alto el fuego inmediatos". Sin embargo, aún no está claro en qué medida la lealtad de Biden a Israel dañará sus perspectivas de reelección, ya que muchos en la izquierda aún reconocen que sigue siendo preferible a una alternativa republicana en 2024, según este medio.

