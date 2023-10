https://sputniknews.lat/20231028/hungria-bloqueara-las-nuevas-sanciones-antirrusas-de-la-ue-si-apuntan-al-sector-de-energia-1145213903.html

Hungría bloqueará las nuevas sanciones antirrusas de la UE si apuntan al sector de energía

Hungría se niega a unirse a sus colegas de la Unión Europea en las restricciones autoimpuestas a la energía rusa. En octubre, el gigante energético estatal... 28.10.2023, Sputnik Mundo

El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto expuso a Sputnik que el país no aprobará el duodécimo paquete de sanciones de la UE contra Rusia si incluye nuevas restricciones en materia de energía."La política de sanciones simplemente no funciona. Las sanciones pueden golpear a Rusia y pueden perjudicarla, pero sin duda causan un gran daño a la economía europea, a los países europeos. Y si la política de sanciones causa más daño a quienes la imponen que a aquellos contra quienes va dirigida, ¿qué sentido tiene continuarla?", se preguntó el alto diplomático húngaro.Budapest no ve ningún sentido en apuntar sanciones personales a individuos que no han hecho nada que haya perjudicado los intereses húngaros, añadió Szijjarto.Comentando la crisis energética europea y los atentados terroristas de sabotaje del 2022 contra la infraestructura del gasoducto Nord Stream, el diplomático calificó de "indignante y escandaloso" que no se avanzó en las investigaciones oficiales sobre los atentados."Esto ocurrió hace más de un año. No hay avances y no veo ninguna intención de progresar, lo cual es indignante porque, al igual que el reciente atentado en el Báltico, las infraestructuras críticas de Europa fueron el objetivo", afirmó, refiriéndose al aparente accidente de la semana pasada en el gasoducto Balticconnector, que une Finlandia y Estonia. Szijjarto subrayó que Hungría está a favor de investigaciones exhaustivas y profundas en ambos casos.Cambiando de tema, Szijjarto destacó que Budapest está dispuesta a mediar en el diálogo de paz ruso-ucraniano, si así se le solicita. "Solo se puede ser mediador si ambas partes lo desean. Así que no es algo que dependa de nosotros", explicó.Hungría ofreció sus servicios como mediador inmediatamente después de la escalada de la crisis de 2022, afirmó Szijjarto, recordando sus conversaciones con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y con Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente ucraniano.Hungría es uno de los pocos países europeos que no siguen completamente la línea de Washington y Bruselas sobre Ucrania y el conflicto con Rusia, negándose a cortar los lazos económicos con Moscú y a permitir el paso por su territorio de equipos militares de la OTAN en ruta hacia Ucrania. Budapest también ha expresado su preocupación por el trato que reciben los cerca de 150.000 húngaros que viven en el oeste de Ucrania, discriminados por sus derechos lingüísticos.

