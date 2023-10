https://sputniknews.lat/20231029/israel-habria-modificado-sus-planes-en-gaza-por-sugerencia-de-eeuu-1145235691.html

Israel habría modificado sus planes en Gaza por "sugerencia" de EEUU

De acuerdo con un reporte publicado este 29 de octubre por el rotativo, los planes iniciales de invasión de Tel Aviv alarmaron a los funcionarios estadounidenses, que expresaron su preocupación porque supuestamente el plan carecía de objetivos militares alcanzables y porque el Ejército de Israel no estaba preparado para lanzar una incursión terrestre completa. Según el periódico, Austin habló en conversaciones telefónicas con su homólogo israelí, Yoav Gallant, sobre la necesidad de "estudiar detenidamente el modo" en que las fuerzas israelíes podrían llevar a cabo una invasión terrestre de Gaza, donde el grupo palestino Hamás mantiene una intrincada red de túneles bajo zonas densamente pobladas.Cerca de 2 millones de palestinos viven en la Franja de Gaza, una de la zonas con más densidad poblacional del mundo.Conforme al reporte del diario estadounidense, que cita a un funcionario que solicitó anonimato, los israelíes mejoraron y perfeccionaron su plan tras un acuerdo con Austin y otros funcionarios.Públicamente, funcionarios de la Administración Biden han insistido en que Estados Unidos no ha dicho a Israel lo que tiene que hacer y sigue apoyando una incursión terrestre.Según los funcionarios estadounidenses citados, otros factores que probablemente influyeron en la planificación fueron el posible impacto en las negociaciones sobre los rehenes y el hecho de que los líderes políticos y militares israelíes han estado divididos sobre cómo, cuándo e incluso si invadir o no el territorio palestino.Este 29 de octubre, Tel Aviv informó que son 239 las personas que se encuentran bajo cautiverio de Hamás y que fueron tomadas como rehenes en el ataque del 7 de octubre. El grupo de resistencia palestino pretende cambiar a estas personas por presos palestinos.Funcionarios y exfuncionarios del Pentágono, así como excomandantes estadounidenses que han dirigido operaciones militares urbanas, dijeron a The New York Times que Israel parecía estar llevando a cabo una operación por fases, con unidades de reconocimiento más pequeñas avanzando hacia Gaza para localizar a los combatientes de Hamás e identificar sus puntos vulnerables.Frederick B. Hodges, un general retirado de tres estrellas del Ejército que sirvió en Irak, dijo que la táctica también parecía ser una manera para que las fuerzas israelíes "reduzcan o limiten las bajas, así como los daños colaterales" a los edificios.Otros funcionarios estadounidense comentaron que era difícil saber lo que Israel haría finalmente, ya que el aumento de los ataques aéreos y la ampliación de las incursiones terrestres en los últimos tres días indicaban una postura más agresiva.El 28 de octubre, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que las fuerzas israelíes habían entrado en la Franja de Gaza para iniciar "la segunda fase de la guerra", aunque no describió la medida como una invasión.

