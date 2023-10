Bolivia: "Es probable que Áñez purgue 30 años de prisión sin indulto"

"Estas heridas no se cierran de un día para otro. Es un proceso más largo de tratamiento y trabajo. Hay quienes todavía no creen la versión de los hechos, a pesar de haber visto lo que ocurría. A partir de las definiciones en lo judicial, empezaremos a cerrar esa herida. Mientras no exista eso, la tensión seguirá presente en el imaginario nacional", apuntó el Doctor en Ciencias Políticas.