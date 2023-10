https://sputniknews.lat/20231030/catrinas-monumentales-asi-celebra-el-dia-de-muertos-este-pueblo-de-mexico--video-1145239395.html

Catrinas monumentales: así celebra el Día de Muertos este pueblo de México | Video

En México, el Día de Muertos se celebra el 1 y 2 de noviembre, pero para Francisco Saldaña y su familia, los preparativos de esta festividad iniciaron desde... 30.10.2023, Sputnik Mundo

"La semilla se siembra el 22 de julio, nace a los cuatro o cinco días. El 10 de agosto se empieza a trasplantar, se le realiza su cultivo, abonado y riego para que crezca bonita", cuenta a Sputnik Saldaña, quien espera que ese extenso jardín naranja, al cual le ha dedicado más de tres meses de trabajo, atraiga a miles de visitantes, como el año pasado cuando una catrina gigante que representaba a una Frida Kahlo florista se instaló en el mismo terreno.Este festival que inició el 14 de octubre y termina el 5 de noviembre exhibe catrinas monumentales elaboradas por manos de atlixquenses y, según indica a Sputnik la regidora de turismo del municipio, Valerie Bartsch, es un evento muy nuevo ya que inició en 2021, pero que ya cuenta con gran popularidad a nivel nacional e internacional. En 2022, el Gobierno registró aproximadamente 180.000 asistentes a la exhibición y para este año esperan cerca de 250.000.A pie, las personas necesitan alrededor de 2 horas para disfrutar del recorrido completo del Valle de Catrinas, que inicia con la figura de El Viajero en Los Arcos, después de una caminata al Panteón Municipal está la Dualidad, le sigue la Monja, el Volador Águila, La Mora, el Poeta Prehispánico, la Catrina Zocalera, la Bienvenida y El Huizo; el recorrido concluye en el sembradío de cempasúchil que Saldaña cuidó y diseñó por meses para enmarcar las dos catrinas que representan la leyenda de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.Bartsch señala que la idea tras Valle de Catrinas surgió como una forma de transformar a gran escala las artesanías típicas del municipio e impulsar el talento de los artistas locales. Para esta edición, jóvenes artistas que apenas inician su vida profesional trabajaron codo a codo con artistas más experimentados como Abel Rueda Castillo, quien lleva más de 30 años especializado en el muralismo y fue invitado a la edición 2023 para dotar de colores explosivos y pinceladas energéticas una de las catrinas con la técnica del realismo espontáneo.Cada artista que colaboró con esta edición de Valle de Catrinas presentó una propuesta que debía reflejar algo típico de la cultura de Atlixco. como alguna danza, vestimenta o leyenda; para después plasmar su propio arte en cada una de las piezas.Rueda eligió la leyenda de los volcanes y específicamente trabajó en el guerrero Popocatépetl, quien, según el relato tradicional, en tiempos de guerra entre tlaxcaltecas y aztecas, pidió la mano de la princesa Iztaccíhuatl con la promesa de que regresaría de la batalla sano y salvo para desposarla; sin embargo, un rival engañó a la joven diciéndole que su prometido había muerto en la lucha.Con una profunda tristeza, Iztaccíhuatl eligió caer en un sueño profundo y Popocatépetl la honró erigiendo una gigantesca montaña, en la que colocó el cuerpo de su amada y de rodillas se dispuso a velarla con una antorcha en la mano. Con el tiempo la nieve los cubrió y se formaron dos montañas, desde entonces se dice que cuando el volcán arroja su fumarola es porque tiene el recuerdo de su princesa."Empezamos a trabajar desde cero el boceto para empezar a darle sobre todo la pose de las dos figuras. No fue solamente dos o tres dibujos, trabajamos sobre varios hasta que decidimos cuál le íbamos a presentar a la regidora Valerie Bartsch para que se realizara la estructura", explica Rueda, quien hizo equipo con la artista plástica, Nélida Guzmán, de 21 años, autora de la catrina que representa a Iztaccíhuatl en el cultivo de cempasúchilEl proceso de Nélida para representar a La Mujer Dormida contó con una investigación hacia los orígenes de la leyenda de los volcanes y la cultura tlaxcalteca, ya que su intención era crear una versión de Iztaccíhuatl lo más fiel posible al contexto histórico en el que surgió el relato fantástico.Para hacer realidad esta exhibición de 16 catrinas monumentales, Rueda y Guzmán dedicaron jornadas de más de 10 horas a sus figuras, pero ambos coinciden en que el reconocimiento no debería limitarse a los artistas plásticos. El Valle de Catrinas contó con un equipo de más de 70 personas que participaron en los trabajos de herrería, cartonería, montaje, traslados, cultivo e instalación.“Hay muchas personas detrás, porque no era solamente mi trabajo, sino era el trabajo de muchas otras personas, por ejemplo la costurera que estuvo involucrada en el vestido [de la catrina] y realizó un trabajo excelente, también estuvimos con un equipo de herreros que estuvieron hasta noche montando, las personas del campo orgullosas de lo que han trabajado para que los turistas puedan transitar por estas flores", relata Nélida.Según estimaciones del Gobierno local, el evento Valle de Catrinas dejará una derrama económica de cerca a los 100 millones de pesos para las familias atlixquenses, que se dedican principalmente al campo, ya que el clima de este pueblo mágico permite el desarrollo de la floricultura y la venta de una gran variedad de árboles, ornamentales y frutales, así como plantas y flores para huerto o decoración. Además, Atlixco es productor número uno de flor de Cempasúchil a nivel nacional.

