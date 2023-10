https://sputniknews.lat/20231030/el-pib-de-alemania-se-redujo-un-03-en-el-tercer-trimestre-1145251495.html

El PIB de Alemania se redujo un 0,3% en el tercer trimestre

El PIB de Alemania se redujo un 0,3% en el tercer trimestre

MOSCÚ (Sputnik) — El Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania –la mayor economía de Europa– se contrajo en el tercer trimestre un 0,3% interanual, menos de lo... 30.10.2023, Sputnik Mundo

2023-10-30T13:58+0000

2023-10-30T13:58+0000

2023-10-30T13:58+0000

economía

📈 mercados y finanzas

alemania

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/01/1142142531_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_2dfdfabb2f80d135aed0a4fdf0f945bc.jpg

Los analistas consultados por el portal DailyFX esperaban que el PIB alemán se reduciría un 0,7%. En cuanto a la tasa intertrimestral, tomando en cuenta las correcciones estacionales, se redujo un 0,1%. Los analistas pronosticaban una reducción del 0,3%. En el segundo trimestre del año, ese indicador no cambió en la tasa interanual, y en la tasa intertrimestral creció un 0,1%. Los indicadores fueron revisados, las previsiones anteriores correspondieron a una contracción del 0,2% interanual. En cuanto a la tasa intertrimestral, los indicadores no cambiaron. De esta manera, según la definición formal, la economía de Alemania aún no ha entrado en recesión porque solo hubo un trimestre en el que en el que se produjo una reducción del PIB y no durante dos trimestres seguidos.

https://sputniknews.lat/20231027/ningun-otro-gobierno-aplica-sanciones-antirrusas-de-forma-tan-autodestructiva-como-alemania-1145186029.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, alemania, 🌍 europa