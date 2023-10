https://sputniknews.lat/20231030/irlanda-enfrenta-dificultades-para-recibir-a-mas-ucranianos-por-su-propia-crisis-de-vivienda-1145260339.html

Irlanda enfrenta dificultades para recibir a más ucranianos por su propia crisis de vivienda

Irlanda enfrenta dificultades para recibir a más ucranianos por su propia crisis de vivienda

El Gobierno de Irlanda busca limitar la estancia de ucranianos recién llegados a su país, debido a que la escasez de viviendas está poniendo a prueba la... 30.10.2023, Sputnik Mundo

Entre las medidas que impulsa el país europeo se encuentra limitar la estancia de los recién llegados en alojamientos públicos estatales.Desde el inicio de la operación especial militar de Rusia en Ucrania, fechado en febrero de 2022, el país de la Unión Europea ha dado asilo a casi 100.000 refugiados, una de las proporciones más altas del bloque en relación con el tamaño de su población.De acuerdo con el diario británico, esta tendencia ha provocado divisiones en el seno de la coalición irlandesa gobernante en torno a cómo revisar su política de puertas abiertas, ya que el país se enfrenta a una crisis de vivienda, especialmente entre los jóvenes, con dificultades para comprar o alquilar.Como consecuencia de las limitadas opciones de alojamiento para los refugiados, los ucranianos que llegan a Irlanda buscando asilo suelen alojarse en hoteles, pagados con presupuesto del Gobierno local, lo cual implica por ende el gasto de recursos públicos."Simplemente no sabemos si estaremos en condiciones de proporcionar alojamiento... a otras 30.000 o 50.000 personas si ese número llegara en el transcurso del próximo año; y, basándonos en las cifras actuales, no estaría muy lejos de eso", agregó el dirigente irlandés.Propuestas para limitar estanciasLos comentarios de Varadkar se presentaron después de que el ministro de Integración, Roderic O'Gorman, diera a conocer propuestas para permitir a los refugiados ucranianos recién llegados permanecer en alojamientos públicos durante sólo 90 días.El Financial Times destaca que esta propuesta tomó por sorpresa a otros funcionarios y fue criticada por expertos, por pasar por alto cómo podría afectar la capacidad de los niños ucranianos de asistir a la escuela.Sin embargo, las autoridades irlandesas afirman que el alojamiento no limitado en el tiempo que se ofrece a los refugiados ucranianos puede ser un factor de atracción para que lleguen aún más.

