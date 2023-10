Editores británicos piden proteger derecho de autor de amenazas de inteligencia artificial

https://sputniknews.lat/20231031/editores-britanicos-piden-proteger-derecho-de-autor-de-amenazas-de-inteligencia-artificial-1145280733.html

La carta fue escrita por el sindicato Society of Authors (Sociedad de Autores) y las organizaciones Publishers Association (Asociación de Editores), Association of Authors' Agents (Asociación de Agentes de Autores) y Authors' Licensing and Collecting Society (Sociedad de Gestión y Concesión de Licencias de Autores). La carta también llama a admitir y compensar por las infracciones de derechos de autor que ya han ocurrido. Los autores señalan que la industria editorial, que fue una de las primeras en adoptar la inteligencia artificial, reconoce plenamente sus beneficios para mejorar la creatividad humana y comercializar los libros y las revistas de manera más efectiva. Sin embargo, estas tecnologías deben ser reguladas para "usarse de manera ética y legal", agrega el texto. Estos 1 y 2 de noviembre el Reino Unido acogerá la primera cumbre internacional sobre inteligencia artificial. El objetivo del evento es acordar acciones internacionales para avanzar en el tema de la seguridad en el uso de la inteligencia artificial, según anunció previamente el Gobierno británico.

