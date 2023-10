https://sputniknews.lat/20231031/en-israel-el-apoyo-a-netanyahu-se-esta-agotando-1145267504.html

En Israel, "el apoyo a Netanyahu se está agotando"

En Israel, "el apoyo a Netanyahu se está agotando"

De acuerdo con el diario británico 'The Times', el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a una declive de apoyo de ciudadanos y políticos... 31.10.2023

En un artículo, titulado "Netanyahu culpa al Ejército mientras el apoyo público se está agotando", The Times señala que a la vez que Israel continúa su incursión terrestre en la Franja de Gaza, y cuando los muertos en el territorio palestino por los bombardeos israelíes ya suman los 8.300, según cifras oficiales, el jefe de Estasdo intenta culpar a los altos mandos de inteligencia por no detectar ni prevenir el ataque de Hamás del pasado 7 de octubre contra territorio hebreo. "En contradicción con las afirmaciones mentirosas: bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se advirtió al primer ministro Netanyahu sobre la intención de Hamás de ir a la guerra", escribió el domingo 29 de octubre en su cuenta de la red social X (antes Twitter).Sin embargo, unas horas después de haber escrito esos mensajes, Netanyahu, quien el día anterior había encabezado la primera conferencia de prensa tras haber anunciado el comienzo de una guerra contra Hamás, eliminó ambas publicaciones y pidió disculpas por lo que había declarado."Me equivoqué. Las cosas que dije después de la conferencia de prensa no deberían haberse dicho y pido disculpas por ello. Doy pleno respaldo a todos los jefes de las fuerzas de seguridad. Estoy fortaleciendo al Jefe de Estado Mayor y a los comandantes y soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que están en el frente y luchando. Juntos venceremos", escribió después.Cabe recordar que desde el comienzo de la escalada bélica de Israel contra los ciudadanos de la Franja de Gaza, territorio palestino gobernado por Hamás, Netanyahu ha evitado realizar algún tipo de autocrítica, no solo de los errores de inteligencia que permitieron el ataque del movimiento radical, sino también de su política con respecto a su tratamiento contra los ciudadanos palestinos, en cambio repudiado por distintos jefes de Estado y organizaciones de la comunidad internacional, que exigen un alto al fuego y una mesa de negociaciones.De hecho, en su conferencia de prensa del sábado 28 de octubre, en la que anunció el comienzo de la "segunda etapa" de su guerra contra Hamás, Netanyahu evitó responder preguntas de los periodistas, que buscaban llamarlo a aceptar algún tipo de responsabilidad por no prever los ataques del sábado 7 de octubre."Netanyahu todavía está convencido de que puede culpar de todo al Ejército y al Shin Bet (servicio de inteligencia) y permanecer en el poder una vez que termine la guerra", dijo al medio un alto oficial israelí en condición de anonimato.Un parlamentario de un partido de la coalición gobernante de Israel añadió: "La mayoría de los miembros de la coalición saben que Netanyahu está acabado políticamente y que el público, incluidos nuestros votantes, lo culpan por lo sucedido". "Pero nunca aceptará la derrota ni admitirá su responsabilidad mientras esté en el poder. Y todavía tiene mucho poder y una maquinaria política que está ocupada rastreando a los desertores, por lo que por ahora la coalición todavía lo respalda", agregó, también desde el anonimato.Si bien el diario apunta que todavía no ha aparecido ningún dirigente alrededor del cual una mayoría parlamentaría podría unirse para impulsar una moción de censura y reemplazar a Netanyahu como primer ministro, el artículo señala que el sentimiento en su contra está creciendo y podría hacer viable ese escenario en el corto tiempo."Todos sabían que buscaría echarle la culpa a todos menos a él mismo. El problema es que no se trata sólo de política. Israel ahora está librando una guerra difícil y tener un primer ministro ocupado tratando de evitar la culpa no lo hace más fácil", concluye un alto funcionario de Defensa retirado que participó en una anterior Administración de Netanyahu, citado en el artículo. "Lamentablemente nada de esto es sorprendente", aseveró.

