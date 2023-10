https://sputniknews.lat/20231031/paulatina-resolucion-de-falta-de-combustible-en-argentina-no-se-pueden-sostener-estos-precios-1145297811.html

Paulatina resolución de falta de combustible en Argentina: "No se pueden sostener estos precios"

Paulatina resolución de falta de combustible en Argentina: "No se pueden sostener estos precios"

Desde la semana pasada, varias estaciones de servicio se encontraron con los surtidores vacíos y los automovilistas manifestaron su malestar. El Gobierno busca... 31.10.2023, Sputnik Mundo

Las petroleras sostuvieron que la escasez de combustibles se irá solucionando con el correr de los días, luego del malestar que la situación generó en los conductores, forzándolos a hacer largas colas para llenar el tanque, desde fines de la semana pasada.Esta crisis fue un revés para el ministro de Economía, Sergio Massa, que debe enfrentar a Javier Milei en las urnas el próximo 19 de noviembre y no puede permitirse este tipo de obstáculos.Además, sostuvo que parte del problema es el valor del litro en el país. “La nafta no está cara sino que los salarios están baratos. Si tenemos que subsidiar todo, es que en verdad el poder adquisitivo está caído. Si estuviera en un dólar, muchos argentinos no la podrían comprar. Pero dudo que Massa pueda mantener este desequilibrio de precios. Habría que volver al dólar por litro”, agregó.Por otro lado, Fernandez corrigió al ministro Massa, que había dicho que si no aparece la nafta en los surtidores, prohibiría la exportación. “La mayoría de las exportaciones de crudo se dan porque no lo podemos consumir acá. Si se prohibiera, solo lograría un almacenamiento del excedente, que a largo plazo afectaría la nueva producción”.¿Qué poder tiene la ONU para mediar conflictos bélicos como el de Israel-Palestina?António Guterres, secretario general de la entidad, disparó contra Israel por la ofensiva contra Gaza, a raíz del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre. Sostuvo que hay unas leyes humanitarias "que establecen reglas claras que no pueden ignorarse, no son un menú a la carta que se aplique de forma selectiva".Estas declaraciones muestran una escalada en la tensión entre la comunidad internacional y el Gobierno de Netanyahu, y generan interrogantes sobre el poder que actualmente tiene la ONU para intervenir en este tipo de conflictos.“Israel declaró que su objetivo es destruir a Hamás y mientras eso no se logre, ellos no van a frenar sino acelerar sus operaciones, priorizando el rescate de los 230 rehenes. La ONU es una organización que carece de poder para enfrentar estas crisis. Su poder ha descendido en los últimos 15 años”, sostuvo Jorge Castro, analista internacional.“Al mismo tiempo, está emergiendo una nueva configuración del orden geopolítico mundial, donde EEUU dejó de ser una fuerza disuasiva frente a este tipo de conflictos”, agregó.

