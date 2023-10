https://sputniknews.lat/20231031/una-jugada-de-ajedrez-por-que-el-correismo-se-acerca-al-nuevo-gobierno-de-ecuador-1145268516.html

"Una jugada de ajedrez": ¿por qué el correísmo se acerca al nuevo Gobierno de Ecuador?

Sectores del correísmo buscan tender puentes para asegurar la gobernabilidad del país en el acotado periodo legislativo que culminará este 2025, a días de la... 31.10.2023, Sputnik Mundo

Ecuador aún no dispone de una fecha oficial para celebrar el cambio de mando, que posicionará al presidente electo, Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, en el Palacio de Carondelet de Quito —sede del poder ejecutivo del país sudamericano—, en reemplazo de Guillermo Lasso.Tras la victoria de Noboa en los comicios generales del 15 de octubre, sectores del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), partido fundado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), hablan de "acercamientos" con el círculo del presidente electo, con el fin de generar un ámbito de gobernabilidad y superar la crisis política en la que está inmerso el país."Vamos a apoyar todo lo que necesite el ejecutivo, excepto privatizaciones y vulneración o regresión de derechos. En las leyes urgentes pondremos todo nuestro contingente. Si no hay líneas rojas y no hay cosas en el sentido que acabo de mencionar, seguramente daremos el apoyo, porque así lo hicimos en el 2021 [a Lasso], que irrespetó todo lo que se acordó en esa época", indicó la asambleísta de RC Pierina Correa, hermana del expresidente."Una jugada importante"Para el analista, resulta importante recordar que desde hace varios años "se ha venido acusando a RC de entorpecer el desarrollo, entorpecer las propuestas políticas de los gobiernos, en fin, todos los males por los que atraviesa la política nacional".En el contexto sociopolítico ecuatoriano actual, "de debilidad institucional, de desplome del Estado, crisis migratoria, económica y energética, la postura de la RC es interesante y pragmática, porque lo que está en discusión ahora no es 'si acompañamos o no una política económica', sino si la gente tiene el derecho a vivir y si puede salir tranquilamente a la calle", subrayó Allan.De acuerdo con el académico, el planteo de RC a la vez instala una "línea roja" al negar el apoyo a cualquier tipo de iniciativa del oficialismo que solvente "procesos de privatización o de regresión de derechos". Esta condicionante al apoyo en pos de la gobernabilidad del país es un movimiento estratégico "para desembarazarse de ese estigma de un partido de oposición que obstaculiza todo", enfatizó Allan.De los 137 parlamentarios que componen la Asamblea Nacional del Ecuador (unicameral) solo 14 pertenecen al partido oficialista, mientras que la gran mayoría recae en en el correísmo."Estamos hablando de un respaldo al presidente de apenas del 15% de los asambleístas, mientras que la Revolución Ciudadana tiene 52 asambleístas, es decir, casi el cuádruple, con el 40% de la Asamblea" bajo su directriz, apuntó.Por ello, el apoyo legislativo de la oposición al nuevo Gobierno de Noboa será crucial para el avance de las iniciativas y políticas públicas que emanen del ejecutivo en el corto periodo de cumplimiento del actual mandato (2023-2025), una especie de interinato que, tras la aplicación de Lasso de la muerte cruzada, permita el restablecimiento de los periodos presidenciales ordinarios en el país latinoamericano.El experto advirtió que además al correísmo le compete hacer el contrapeso a la "posibilidad de que el presidente pueda obtener respaldo de algunos partidos de derecha y de un partido cuasi de corte fascista, como el Movimiento Construye, que ganó un número importante de asambleístas".

