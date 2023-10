https://sputniknews.lat/20231031/venezuela-insta-a-guyana-a-retomar-la-senda-del-dialogo-para-resolver-disputa-territorial-1145290690.html

Venezuela insta a Guyana a retomar la senda del diálogo para resolver disputa territorial

"Nosotros nos mantenemos por la senda del derecho, de la legalidad, y, le reiteramos a Guyana solamente tiene una salida, no se deje instrumentalizar por la ExxonMobil, ni por el Comando Sur", aseveró la funcionaria en declaraciones a través del canal estatal Venezolana de Televisión. Rodríguez calificó de "insólito" que el Gobierno de Guyana presentará ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un recurso con la intención de suspender el referéndum consultivo que realizará Venezuela el 3 de diciembre. La funcionaria consideró la acción del Gobierno guyanés como una muestra de "desesperación" y consideró que no existen los fundamentos legales para sustentar la solicitud. Ante ello, la funcionaria llamó a Guyana a asumir una postura más "digna" y le reiteró el llamado a dialogar. "La escalada de provocaciones del gobierno de Guyana es realmente insensato, tarde o temprano se tienen que sentar a negociar con Venezuela", enfatizó. A juicio de la vicepresidenta, la licitación de bloque petrolífero constituye una provocación y violación "flagrante al derecho internacional". El 30 de octubre, el presidente Nicolás Maduro recalcó que Venezuela no reconocerá la explotación de los bloques petrolíferos en la zona en disputa y agregó que harán valer sus derechos sobre el territorio. Sobre el recurso interpuesto por Guyana ante la CIJ, el mandatario llamó a la población venezolana a respaldar la consulta pública frente a lo que consideró una amenaza "guerrerista de Guyana". La iniciativa de realizar una consulta pública surgió a raíz de las declaraciones del Gobierno de EEUU en apoyo al "derecho soberano de Guyana a desarrollar sus propios recursos naturales", y en respaldo a la participación de la compañía ExxonMobil en la explotación del recurso. Esto después que Georgetown recibiera ofertas por ocho de los 14 bloques petrolíferos que salieron a licitación en diciembre de 2022, y entre las que se encuentra la empresa ExxonMobil. Situación que Caracas consideró como una confabulación de EEUU con la ExxonMobil para despojar al país de sus derechos sobre el territorio. Desde hace más de 100 años, Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo. En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio.

