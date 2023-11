EEUU: "Fracasó la política migratoria y Biden se debilita"

https://sputniknews.lat/20231101/eeuu-fracaso-la-politica-migratoria-y-biden-se-debilita-1145327135.html

La incapacidad de EEUU por no acompañar el aumento del ritmo migratorio en la región, pone a la administración del presidente Joe Biden ante el fracaso de las políticas migratorias y la posibilidad de que las consecuencias se vean reflejadas en el próximo llamado a las urnas."Al interior del país la política migratoria se puede convertir en el talón de Aquiles del presidente. Los republicanos buscan poner sobre la mesa el tema y usarlo como estrategia electoral contra los demócratas. La situación puede explotarle en la cara a Biden", dijo a Telescopio el analista político mexicano Dámaso Morales, Maestro en Relaciones Internacionales.Las principales acciones del mandatario demócrata hacia países como Guatemala, Honduras y El Salvador, miembros del llamado Triángulo Norte, tuvieron pocas variaciones con respecto a su antecesor republicano Donald Trump (2017-2021), a pesar de los compromisos asumidos en la campaña electoral."El tema migratorio es muy visible y está presente en la sociedad norteamericana con albergues superpoblados y ciudades donde aumentó el número de personas", indicó el analista.La migración internacional adquirió, con el paso de los años, un rol central en el debate político en América Latina y el Caribe. Sin embargo, las contradicciones políticas, económicas y sociales no permiten el avance de una política integral y a gran escala."Podemos prever algo más grave en virtud del contexto político de cara a la contienda electoral en EEUU. Biden busca la reelección y eso genera un ambiente político más agrio. Lo vemos en los discursos de los republicanos que critican la política migratoria del presidente", sostuvo el mexicano.Las condiciones y las dificultades que enfrentan las personas migrantes mientras se trasladan suelen ser inaceptables, expuestas a grupos criminales que trafican personas, roban, matan y abusan sexualmente de sus víctimas, entre otros delitos.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

