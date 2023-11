https://sputniknews.lat/20231101/en-rusia-convierten-el-estiercol-en-un-gas-de-alto-poder-calorifico-y-ecologico-1145288733.html

En Rusia convierten el estiércol en un gas de alto poder calorífico y ecológico

En Rusia convierten el estiércol en un gas de alto poder calorífico y ecológico

Un grupo de científicos ruso estableció las condiciones para transformar el estiércol en un gas combustible de alto poder calorífico.

ciencia

rusia

medioambiente

energía

biología

Los investigadores señalan que la sustitución de los combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, en particular la biomasa, es una de las opciones para resolver los problemas de contaminación relacionados con el abastecimiento energético. De acuerdo con ellos, uno de estos tipos de biomasa son los residuos animales: el estiércol del ganado.Esta materia prima en el proceso de almacenamiento natural y descomposición en el aire es una fuente de gases de efecto invernadero, específicamente de metano y óxidos de carbono.Científicos de la Universidad Estatal de Tiumén (Rusia) han transformado estiércol en gas combustible mediante pirólisis por microondas. Este método consiste en la descomposición térmica de compuestos orgánicos sin acceso al aire con exposición simultánea a la radiación de microondas en todo el volumen del material. Por eso el calentamiento es mucho más rápido que en la pirólisis estándar, y los productos resultantes tienen una composición casi homogénea.En la universidad señalaron que este método permite producir un gas de alto poder calorífico (el poder calorífico es la cantidad de energía liberada al quemar 1 m3 de gas y gas ecológico con una alta proporción de hidrógeno (14,1%) y una baja proporción de lastre no inflamable (13,2%).Añadió que la investigación sobre la pirólisis por microondas de combustibles fósiles está activa, en la actualidad, en muchos países europeos, Estados Unidos y China. Sin embargo, suelen dedicarse a un tipo de combustible o a alguna clase de combustibles.En esta fase, los científicos tienen la tarea de desarrollar una central eléctrica autónoma que utilice recursos locales (carbón, madera, turba, paja, estiércol) para suministrar electricidad a instalaciones de generación de energía a pequeña escala (una casa particular o todo un asentamiento, granja, producción agroindustrial, etc.), lo que es especialmente importante para zonas donde el suministro de combustible está limitado por las condiciones naturales.La investigación contó con el apoyo de la Fundación Científica Rusa (FCR). Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Biomass Conversion and Biorefinery.

