Musk explica por qué Soros "odia a la humanidad" | Video

Musk explica por qué Soros "odia a la humanidad" | Video

El empresario estadounidense Elon Musk afirmó que el multimillonario y jefe de Open Society Foundations (reconocida como organización indeseable en Rusia)... 01.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el empresario, Soros tiene tanta influencia dentro de EEUU porque ayuda a elegirse a los candidatos a cargos locales en el país. "Entiende que no es necesario cambiar las leyes, lo que importa es cómo se aplican", explica.Musk señala que Soros es el "principal contribuyente del Partido Demócrata" de Estados Unidos. Anteriormente, Musk declaró que tiene intención de demandar a la Open Society Foundations para poner fin a su represión de la libertad de expresión.Las actividades de Soros se valoran negativamente debido a sus especulaciones financieras y a su escandalosa reputación: sus fondos han sido acusados en repetidas ocasiones de organizar cambios de poder en varios países. El propio financiero no niega que su dinero ayudó, en particular, a organizar la Revolución Naranja en Ucrania en 2004 y el Euromaidán en 2013. En varios países le acusaron de injerencia en asuntos internos.

