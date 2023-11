https://sputniknews.lat/20231101/un-ano-de-la-vuelta-de-lula-a-brasil-derroto-un-golpe-de-estado-y-restablecio-la-democracia-1145330505.html

Un año de la vuelta de Lula a Brasil: "Derrotó un golpe de Estado y restableció la democracia"

Un año de la vuelta de Lula a Brasil: "Derrotó un golpe de Estado y restableció la democracia"

El 30 de octubre de 2022, Lula Da Silva venció a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta electoral por la presidencia de Brasil con el 50,9% de los votos, luego de haber estado erróneamente encarcelado. Su llegada al Palacio del Planalto estuvo plagada de desafíos, tanto internos como externos.“Ya antes de asumir, Lula debió derrotar una causa judicial irregular”, afirmó a Cara o Ceca el periodista argentino Darío Pignotti, quien reside en Brasil.“Son 10 meses de gobierno, pero parece más de un año político. En este tiempo, debió restablecer la democracia. En el plano internacional, puso a Brasil en el primer plano, buscando mediar en favor de la paz”, añadió.Además, explicó el interés del Gobierno brasileño en que gane el peronismo en Argentina, con quien colaboró con asesores para la campaña política; en contraste con Bolsonaro, que se manifestó a favor de Javier Milei y cuyo hijo lo acompañó el día de las elecciones.“El respaldo a [Sergio] Massa es en favor de las instituciones argentinas y por la democracia en la región. Un derrumbe democratico, en caso de que gane Milei, podría ser una amenaza para Brasil. Las relaciones entre ambos son muy estrechas y, cuando Argentina se debilita, Brasil también”, afirmó.Macri juega con MileiLa decisión de Mauricio Macri de romper la neutralidad y apoyar a Javier Milei en la segunda vuelta electoral del próximo 19 de noviembre, generó una ebullición en Juntos por el Cambio, la coalición opositora.30 diputados del PRO, partido del expresidente Macri, decidieron acompañarlo en la decisión. “Hacer algo por el país es votar a Milei. Yo me encolumno detrás de él porque creo que es el cambio. Creo que Massa es más de lo mismo, de los que nos llevaron a esta desgracia desde el 2003”, sostuvo Pablo Torello, diputado nacional de Juntos por el Cambio, uno de los que apoyan la decisión.“Nosotros no vamos a cogobernar. Solo los ayudaremos a fiscalizar y cuando lleguen propuestas racionales al Congreso, las apoyaremos. Nadie [del PRO] tiene intención de participar en su Gobierno. Si gana Milei no sé qué va a pasar. Supongo que tendrá un plan. Si llegan al poder y todo es un caos, se tendrán que hacer cargo, pero no nosotros, porque la gente nos puso en el rol de oposición”, agregó.Además, dijo que la coalición Juntos por el Cambio debe sostenerse. “Todos los que dicen que se terminó la alianza están jugando a favor del kirchnerismo, porque eso les dejaría el camino libre [en caso de que ganen]. No creo que tengamos que rompernos, si siempre pensamos distinto”.

