Científicos identifican en Argentina una nueva especie de armadillo prehistórico

"Se trata del Plohophorus avellaneda, un armadillo prehistórico que habitó hace unos 2 millones y medio de años en la zona de la provincia de Buenos Aires [este] y que habría pesado más de 470 kilos", explicó la entidad. Esta nueva especie representa el primer caso de un género de gliptodonte que sobrevive al límite entre los períodos Plioceno y Pleistoceno, dijeron los científicos en el estudio. Con el cráneo, el mejor preservado hasta la fecha, y otros restos hallados en una cementera en 2015, donde se encuentra la formación El Polvorín, los científicos determinaron que este ejemplar alcanzó la mayor masa corporal conocida para la especie acorazada. El hallazgo permitió además confirmar su estrecha vinculación con el género Pseudoplophorus, un grupo identificado en el actual territorio de Uruguay, dijo Sofía Quiñones, becaria postdoctoral del Conicet en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL) y primera autora del trabajo. Las conclusiones alcanzadas después de las revisiones realizadas, explicó la paleontóloga, permitieron al grupo de investigación proponer la existencia de un grupo en particular, los Plohophorini orientales, que compartía varias características con las especies de Argentina. El análisis paleohistológico de los osteodermos, es decir, las capas óseas que se encuentran en la piel o escamas de los animales, reveló algunas características no observadas en otros gliptodontes, ya sea las especies del norte o las documentadas en el Cono Sur, dijeron los investigadores en el estudio publicado en la revista científica Journal of Systematic Palaeontology.

