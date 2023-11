https://sputniknews.lat/20231102/justicia-peruana-rechaza-recurso-para-liberar-al-expresidente-alberto-fujimori-1145356992.html

Justicia peruana rechaza recurso para liberar al expresidente Alberto Fujimori

Justicia peruana rechaza recurso para liberar al expresidente Alberto Fujimori

LIMA (Sputnik) — El Poder Judicial de Perú declaró improcedente un recurso de 'habeas corpus' presentado ante la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL), el... 02.11.2023, Sputnik Mundo

Un recurso de habeas corpus es una acción legal que busca que no se afecte la libertad de un ciudadano si no se hallan motivos válidos para restringirla o privarla. En marzo de 2022, el Tribunal Constitucional restituyó un indulto dado en 2017 por el entonces presidente, Pedro Pablo Kuczynski (2016-20180), en favor de Fujimori. Este indulto, que excarcelaba a Fujimori por un presunto mal estado de salud, fue anulado por la justicia peruana en 2018, luego de haberse hallado vicios en su concesión. En 2022, un grupo de abogados presentó un recurso de habeas corpus, luego de que la Corte Interamericana de Justicia (Corte IDH) ordenara al Estado peruano no liberar a Fujimori a través de la restitución del indulto ejecutada por el Tribunal Constitucional. Los abogados que presentaron el habeas corpus alegaban que la sentencia de la Corte IDH era "írrita, politizada e ilegal". Sin embargo, se desestimaron tales argumentos. Desde 2009, Fujimori se encuentra preso en un penal de Lima cumpliendo 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato.

