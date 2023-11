https://sputniknews.lat/20231103/comprueban-que-el-wasabi-aumenta-la-capacidad-cognitiva-de-las-personas-mayores-1145396918.html

Comprueban que el wasabi aumenta la capacidad cognitiva de las personas mayores

El ingrediente clave del wasabi es el 6 metilsulfinil hexil isotiocianato (6-MSITC), un compuesto bioactivo que se ha relacionado anteriormente con efectos antioxidantes y antiinflamatorios que ralentizan el daño a las células y las protegen.Aunque un pequeño número de investigaciones demuestran que el 6-MSITC tiene un efecto beneficioso sobre la cognición, aún no se ha comprobado en adultos mayores, las personas con mayor riesgo de deterioro cognitivo y problemas relacionados, como la demencia.Los científicos realizaron un análisis en el que participaron 72 adultos mayores de 60 años durante 12 semanas. Los individuos se dividieron aleatoriamente y sin saberlo en dos grupos: el primero tomó un comprimido de wasabi una vez al día, mientras que el segundo tomó un comprimido de placebo.Al final del experimento, los que habían ingerido pastillas de wasabi mostraron un rendimiento significativamente mejor en su memoria episódica (recordar acontecimientos del pasado) y memoria de trabajo (retener información temporalmente) basándose en una serie de pruebas cognitivas.Sin embargo, no hubo diferencias significativas en otras áreas del rendimiento cognitivo, como el razonamiento, la atención y la velocidad de procesamiento.El equipo planea examinar con más detalle lo que puede estar ocurriendo a nivel biológico y molecular. En este estudio concreto, no se midieron biomarcadores antioxidantes o antiinflamatorios, por lo que solo es posible formular hipótesis sobre el efecto del wasabi y por qué tiene ese efecto.A pesar de estas limitaciones, el estudio muestra una clara relación entre el wasabi con 6-MSITC y una mejor función de la memoria. Cuando se trata de mantener un cerebro sano en la vejez, elegir alimentos que sean especialmente buenos para uno y evitar los que no lo son puede ser una estrategia sencilla y relativamente fácil de seguir.

