https://sputniknews.lat/20231103/netanyahu-se-esta-convirtiendo-en-una-pesada-carga-para-biden-1145369001.html

"Netanyahu se está convirtiendo en una pesada carga para Biden"

"Netanyahu se está convirtiendo en una pesada carga para Biden"

En el marco del conflicto palestino-israelí, el presidente estadounidense Joe Biden repite una y otra vez que el objetivo de su país sigue siendo la solución... 03.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-03T04:14+0000

2023-11-03T04:14+0000

2023-11-03T04:14+0000

defensa

benjamín netanyahu

joe biden

israel

eeuu

financial times

hamás

palestina

fuerzas de defensa de israel (fdi)

cisjordania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/03/1145377242_0:0:1599:900_1920x0_80_0_0_776f13daa502899ebb167f7274722e72.jpg

Titulado "Netanyahu es un albatros alrededor del cuello de Biden", el artículo del diario británico destaca que el problema con la estrategia del abrazo del mandatario estadounidense es que él no tiene derecho de veto sobre las acciones del primer ministro israelí.La herramienta que el titular de la Casa Blanca esgrime es la influencia, agrega; sin embargo, hasta ahora se ha demostrado que todo lo relacionado con Netanyahu sugiere que la persuasión entre bastidores no es un método que funcione, pues continúa llevando a cabo ataques que han sido condenados internacionalmente."Si no fuera por el desacreditado líder de Israel, la estrategia de Biden sería razonable. Israel se siente herido y amenazado; la intimidación pública por parte de su principal partidario en Washington solo profundizaría esa sensación de aislamiento; eso, a su vez, aumentaría la probabilidad de que Israel tomara medidas ciegas que dañarían aún más su seguridad", valoró el Financial Times."Lamentablemente eso está sucediendo de todos modos. Los argumentos bien intencionados de Biden ya están siendo desmentidos por las acciones de Israel", agregó el medio británico.Además, apuntó que funcionarios de la Casa Blanca afirman que la presión de Biden ha llevado a Israel a restablecer los servicios de internet en la franja de Gaza y permitir la entrada en el enclave de una cantidad limitada de ayuda humanitaria. También habría evitado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entraran en Gaza de forma más contundente de lo que está ocurriendo.Biden ha reiterado que el objetivo de Estados Unidos sigue siendo la solución de dos Estados. Partiendo de la teoría de que antes del amanecer es cuando más oscuro está, la bárbara matanza de Hamás y las represalias de Israel han reforzado la idea de que sólo un Estado palestino puede garantizar la seguridad de Israel. Sin embargo, Netanyahu se ha dedicado a hacer imposible la solución de los dos Estados, destaca el Financial Times.Una de las razones por las que los servicios de seguridad de Israel fueron sorprendidos durmiendo la siesta el 7 de octubre es porque las fuerzas de las FDI estaban concentradas en Cisjordania. En los últimos dos años, ese territorio palestino ha sufrido la peor violencia desde el final de la segunda intifada en 2005, ya que las tropas israelíes han lanzado incursiones casi diarias. Tan inflamable es la situación en Cisjordania que las FDI no estaban en ninguna parte cuando Hamás desató su terror incalificable. Esa negligencia es de Netanyahu, acusó la publicación británica.El artículo también afirma que el dirigente israelí "se interpone en el camino del objetivo de dos Estados de Biden [...] Netanyahu no responde ante nadie más que ante sí mismo. Mientras Netanyahu permanezca, la presidencia de Biden será rehén de un hombre que nunca le devolverá el favor", concluye.

https://sputniknews.lat/20231102/para-la-casa-blanca-netanyahu-tiene-los-dias-contados-como-primer-ministro-de-israel-1145332906.html

https://sputniknews.lat/20231102/biden-no-cree-que-israel-este-violando-el-derecho-internacional-en-sus-ataques-a-gaza-1145358512.html

israel

eeuu

palestina

cisjordania

washington

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, joe biden, israel, eeuu, financial times, hamás, palestina, fuerzas de defensa de israel (fdi), cisjordania, washington, franja de gaza