CIA cuestiona salud mental de Zelenski a través de los medios, dice expresentador de 'Fox News'

04.11.2023

En sus palabras, el Instituto Cato de Estados Unidos realizó un estudio y descubrió que, de todos los principales periódicos y medios de comunicación, The New York Times, la cadena de televisión CBS y Time son los que tienen vínculos más estrechos con la comunidad de inteligencia estadounidense."La revista Time se dedica a recibir dinero e instrucciones de la CIA. Así que la aparición de un artículo denunciando a Zelenski en la portada de la publicación respaldada por la CIA debería ser como mínimo sorprendente. ¿Por qué una revista respaldada por la CIA de repente decide mostrar el verdadero y sombrío panorama de la situación en Ucrania? ¿Para conseguir su apoyo o sentar las bases para algo menos agradable?", se preguntó. Time consiguió acceder al círculo íntimo del presidente ucraniano para escribir el artículo y, como resultado, se le retrató como un "líder mentalmente inestable y desrealizado", resumió Morris.El 30 de octubre, la revista publicó un artículo con comentarios de Zelenski y representantes de su equipo, en el que se indica que la convicción del mandatario en su presunta victoria en el conflicto con Rusia, incluso a pesar de los fracasos en las operaciones de combate, obstaculiza los intentos de su equipo de realizar nuevas estrategias e ideas. El artículo afirma también que Ucrania no dispondrá de fuerza viva suficiente para utilizar las armas occidentales, aunque Estados Unidos y sus aliados suministren todo el armamento prometido, mientras que los funcionarios locales "roban como si no hubiera un mañana".Desde principios de junio, las tropas ucranianas han intentado sin éxito romper las líneas defensivas rusas en las áreas de Zaporozhie y Artiómovsk (Bajmut), utilizando unidades de combate de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como equipo militar occidental.De acuerdo con cifras del Kremlin, el Ejército de Kiev ha sufrido más de 90.000 bajas —entre muertos y heridos— desde junio pasado, cuando comenzó la contraofensiva ucraniana.El pasado 15 de octubre, el presidente ruso señaló que, mientras la contraofensiva se enfrenta a un fracaso, Moscú vigila en caso de que el mando de Ucrania esté preparando nuevas ofensivas. No obstante, por el momento las FFAA rusas realizan operaciones de defensa activa y mejoran sus posiciones "en prácticamente la totalidad" de la zona de conflicto.

