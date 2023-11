https://sputniknews.lat/20231104/elon-musk-declara-que-la-ia-permitira-prescindir-del-trabajo-1145399028.html

Elon Musk declara que la IA permitirá prescindir del trabajo

Elon Musk declara que la IA permitirá prescindir del trabajo

El magnate norteamericano Elon Musk y el primer ministro británico Rishi Sunak se reunieron el 2 de noviembre en el marco de la 1.ª Cumbre Mundial sobre... 04.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-04T12:39+0000

2023-11-04T12:39+0000

2023-11-04T12:39+0000

tecnología

inteligencia artificial

elon musk

rishi sunak

reino unido

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e5/0c/09/1119159858_302:189:2795:1592_1920x0_80_0_0_fb487adb2a77e36fa8f4c399cc9c4b05.jpg

Como parte de la conversación de una hora, el político británico entrevistó a Elon Musk. Entre los temas tratados figuran las perspectivas de la IA, la inversión en su investigación y desarrollo, las posibles amenazas que puede acarrear y cómo prevenirlas.El empresario estadounidense expuso que la inteligencia artificial pronto sustituirá a los humanos en algunas actividades, porque "puede hacerlo todo".Sunak, impulsado por la preocupación pública, afirmó que la inteligencia artificial no representa una amenaza real para el desempleo, ya que se está introduciendo como un acompañante para los humanos y no como un sustituto completo. "Es una herramienta que puede ayudar a casi todo el mundo a hacer su trabajo mejor, más rápido y de forma más ágil", afirmó el primer ministro.En la cumbre también se discutió el impacto positivo de la inteligencia artificial en el desarrollo económico y la prosperidad mundial en general. Musk expresó su opinión de que "estaremos en una era de abundancia", cuando la IA alcance su punto más alto de desarrollo. "No estaremos en la renta básica universal; estaremos en la renta alta universal", proclamó. Además de los efectos positivos, los participantes debatieron sobre las posibles amenazas directas de las nuevas tecnologías, desde fallos de la IA hasta la mutilación física de las personas por robots humanoides. El magnate estadounidense ha señalado la necesidad un "interruptor de apagado" físico en el futuro para evitar que la IA vaya mal.Para no poner en riesgo la seguridad nacional, las cuentas públicas de Gran Bretaña y algunos otros países adheridos al acuerdo supervisarán las actividades de las empresas de IA. Conjuntamente, se probarán nuevos modelos antes y después de su lanzamiento.

https://sputniknews.lat/20231024/cientificos-desarrollan-un-programa-que-es-capaz-de-identificar-videos-falsas-1145070537.html

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

inteligencia artificial, elon musk, rishi sunak, reino unido