Kiev y sus patrocinadores responderán por intentos de detonar una bomba 'sucia'

Por otra parte, el funcionario ruso aseguró que en Ucrania existen "fuerzas sanas", pero que actualmente "están reprimidas por el poder neofascista de Kiev y están esperando su hora"."Tarde o temprano, [el expresidente ucraniano Petró] Poroshenko, [el actual líder de Ucrania, Volodímir] Zelenski y otros, como [el ex primer ministro Arseni] Yatseniuk, responderán inevitablemente por los incinerados en vida en la Casa de los Sindicatos de Odesa, por los intentos de destruir al pueblo ruso en Donbás, por la muerte de los ucranianos en una guerra fratricida", enfatizó.Pátrushev prometió que tampoco "quedarán sin respuesta los atentados cometidos por encargo de los servicios secretos ucranianos contra prominentes figuras públicas, periodistas y [agentes] estatales rusos, así como los incendios de edificios de comisarías militares e instalaciones de infraestructura ferroviaria".Para el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, resulta evidente que "los planes de Occidente incluyen la creación de hogueras como la ucraniana" en todas las fronteras rusas."Rusia, como una gran potencia con sus intereses nacionales, sigue de cerca esas intentonas y no las deja fuera de su atención", agregó.Rusia obtiene armamento estratégico únicoPor primera vez en la historia de las armas nucleares y de misiles, Rusia supera a sus competidores, declaró el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia.Según aseguró Pátrushev, la implementación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Rusia contribuyó a preservar la estabilidad interna en la sociedad y a aumentar el potencial económico, político, militar y espiritual del país."Por primera vez en la historia de la existencia de misiles nucleares, nuestro país superó a sus competidores en esta área, convirtiéndose en propietario de armas estratégicas únicas, en particular, de armas hipersónicas, que garantizarán la seguridad durante las próximas décadas", destacó el funcionario.

ucrania

