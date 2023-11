https://sputniknews.lat/20231104/respeto-a-la-ley-la-diferencia-entre-las-operaciones-militares-en-ucrania-y-gaza---1145411956.html

En su operación militar en Ucrania, Rusia ha respetado el derecho internacional, el Artículo 51 de la Carta de la ONU, pero no es el caso de Israel que, con su... 04.11.2023, Sputnik Mundo

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

📰 conflicto palestino-israelí

scott ritter

israel

ucrania

beirut

onu

fuerzas de defensa de israel (fdi)

defensa

De acuerdo con el analista, en el caso de la operación en Ucrania, Moscú ha invocado el derecho inherente a la legítima defensa individual y colectiva. Tel Aviv ha citado repetidamente su derecho inherente a la autodefensa al justificar sus acciones militares en curso en Gaza, pero de acuerdo con el especialista en este caso no aplica porque Israel tiene el estatus de potencia ocupante y los ataques contra él no son imputables a un Estado extranjero."Como tal, en la medida en que Gaza y gran parte de la tierra que actualmente constituye el territorio de Israel puede considerarse 'territorio ocupado' en virtud del derecho internacional, y teniendo en cuenta que la amenaza a la que Israel está respondiendo se origina dentro, y no fuera, de este territorio ocupado, Israel no puede invocar el derecho de legítima defensa sobre la base de cualquier reclamación de un "estado de necesidad", señaló RitterEn cuanto a que si Rusia o Israel ejecutan o no sus respectivas misiones militares de una manera que se ajuste a la norma establecida en el derecho internacional humanitario, el experto dijo en el caso de Rusia ha respetado el principio de distinción que garantiza que las partes en un conflicto deben "distinguir en todo momento entre la población civil y los combatientes y entre los bienes de carácter civil y los objetivos militares y, en consecuencia, dirigirán sus operaciones únicamente contra objetivos militares".La distinción prohíbe "los ataques indiscriminados y el empleo de medios y métodos de guerra indiscriminados".En relación con sus respectivas batallas por Mariúpol y Gaza, tanto Rusia como Israel han sido acusados de participar en actividades que violan todos los actos prohibidos en los estatutos de Roma. "El principal punto que distingue a Rusia de Israel a este respecto es que la doctrina rusa prohíbe específicamente el comportamiento descrito. La doctrina israelí, tanto escrita como oral, lo acepta", afirmó Ritter.El analista recordó que, durante la Guerra del Líbano de 2006, el comandante del Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, Gadi Eisenkot, puso en práctica una estrategia militar que buscaba atacar y destruir zonas civiles enteras en lugar de entablar el difícil y peligroso combate terrestre necesario para capturarlas. El objetivo de esta estrategia, dijo, era algo más que tratar de reducir las bajas israelíes: el propósito declarado de este nuevo enfoque era responsabilizar a toda la población civil de las acciones de los combatientes de Hizbulá."Eisenkot eliminó el requisito del derecho internacional de distinguir entre objetivos militares y civiles. Esta nueva doctrina se utilizó por primera vez en el barrio de Dahiya, al oeste de Beirut, y la doctrina tomó su nombre de este lugar: la 'Doctrina Dahiya'", explicó el especialista.Según el especialista, la Doctrina Dahiya exige específicamente el ataque deliberado contra poblaciones civiles e infraestructuras civiles con el propósito de causar sufrimiento y angustia grave a toda la población objetivo. En cambio, dice el analista, los militares rusos durante la batalla en Mariúpol, se comportaron correctamente, arriesgándose para garantizar que los principios de distinción y necesidad militar se aplicaran de forma liberal y dentro del espíritu y la letra del derecho internacional."No se puede hacer una afirmación similar sobre las Fuerzas de Defensa Israelíes y Gaza, donde la Doctrina Dahiya se está ejecutando con venganza", afirma.

israel

ucrania

beirut

