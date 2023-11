https://sputniknews.lat/20231105/tel-aviv-gastaria-hasta-el-10-de-su-pib-en-su-ofensiva-contra-gaza-1145446577.html

Tel Aviv gastaría hasta el 10% de su PIB en su ofensiva contra Gaza

Tel Aviv gastaría hasta el 10% de su PIB en su ofensiva contra Gaza

El Ministerio de Finanzas de Israel estima que el coste del conflicto que mantiene con el grupo palestino Hamás podría alcanzar los 200.000 millones de... 05.11.2023, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio, el dinero para sufragar la guerra no existe y su captación en los mercados nacionales e internacionales será "en condiciones difíciles".La estimación del Ministerio se basa en los supuestos de que el conflicto palestino-israelí dure de 8 meses a un año, es decir, que se termine a finales de 2024; también, en que siga en el estado actual de los combates, la mayoría de los cuales se concentran en Gaza; en que no haya un frente norte de alta intensidad, y en que los 350.000 reservistas vuelvan pronto de las labores de la guerra.Asimismo, el Ministerio calcula ese costo tomando en cuenta que no habrá acontecimientos o agravamiento de las tensiones que involucren a Yemen e Irán."Debido a los numerosos supuestos y a la incertidumbre al respecto, el Ministerio de Finanzas calificó la cifra de 200.000 millones de shekels como una estimación 'optimista'", señala Calcalist.De acuerdo con el periódico israelí, el coronavirus costó a las arcas del Estado 160.000 millones de shekels, pero el evento duró dos años, más del doble de la estimación actual."El coronavirus también fue completamente diferente a la guerra, ya que la paralización de la economía fue completamente artificial, y al día siguiente de que terminara la pandemia, todos los actores volvieron a la plena actividad económica y a toda su fuerza: empleo, consumo, inversiones, industria", afirmó el rotativo."Aquí no hay un paro artificial, hay un shock de oferta que se desborda en una crisis de demanda, los tipos de interés son altos y el riesgo para la economía se ha disparado", explicó el Ministerio de Hacienda. Según Calcalist, el Ministerio también cree que en 2024 la economía entrará en una recesión que incluso podría ser significativa.De acuerdo con el medio, el elemento más importante que compone el costo del conflicto de 10% del PIB es la seguridad.El Ministerio de Finanzas estima que el aumento de los gastos de defensa debido a las tensiones ascenderá a unos 100.000 millones de shekels, que supone un costo medio de 1.000 millones de shekels al día, y la mayor parte del gasto se debe ahora al volumen de fuerzas de reserva que se espera que disminuya con el tiempo. Pero no se trata solo de las reservas y las municiones: se prevé que el presupuesto adicional para las familias de los heridos y caídos supere los 200 millones de shekels.

