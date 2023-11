La canciller de Perú renuncia tras críticas en su contra por fallida reunión en EEUU

https://sputniknews.lat/20231106/la-canciller-de-peru-renuncia-tras-criticas-en-su-contra-por-fallida-reunion-en-eeuu-1145477791.html

En la carta de renuncia obtenida por el medio RPP, Gervasi no explica en detalle cuál es el motivo de su decisión y solo se refiere al cierre de un ciclo. La funcionaria añade que seguirá colaborando con la presidenta y con el país desde las responsabilidades que le toquen desempeñar como diplomática. La reunión entre Boluarte y Biden estaba prevista para el 3 de noviembre, antes de la cumbre de la Alianza para Prosperidad Económica de las Américas (APEP, siglas en inglés), pero no pudo realizarse por cuestiones de agenda. Sin embargo, ambos mandatarios tuvieron una conversación breve sobre temas de interés para ambos países, según la Cancillería peruana. De acuerdo con medios locales, legisladores de diferentes partidos responsabilizaron a la canciller por la no concreción de la reunión y el Consejo Directivo del Congreso había decidido citarla al pleno el 7 de noviembre en la tarde.

