La prensa occidental insiste en que hay "una ruptura en el liderazgo ucraniano"

La prensa occidental insiste en que hay "una ruptura en el liderazgo ucraniano"

La oficina del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reprendió recientemente al máximo comandante militar de su país, el general Valeri Zaluzhni

"Fue una sorprendente reprimenda pública que puso de manifiesto la incipiente ruptura entre los dirigentes militares y civiles en un momento difícil para Ucrania", señala el rotativo estadounidense. Ígor Zhovkva, jefe adjunto de la oficina de Zelenski, dijo que la afirmación del general Zaluzhni beneficia a Rusia y provoca pánico entre los países aliados a Kiev, entre los que se encuentra Estados Unidos, que ha entregado miles de millones de dólares a Ucrania en apoyo militar y financiero. Según The New York Times, el propio Zelenski criticó la postura de Zaluzhni, en momentos en que la atención mediática internacional se centra más en el conflicto palestino-israelí. La censura pública del general Zaluzhni se produjo un día después de que la oficina de Zelenski sustituyera a uno de sus adjuntos, el jefe de las fuerzas de operaciones especiales, quien tras su despido declaró que le había sorprendido la destitución. El título del artículo publicado en el diario estadounidense es contundente: "La reprimenda de Zelenski a un alto general señala una ruptura en el liderazgo ucraniano"."La incipiente fisura entre el general y el presidente se produce en un momento en el que Ucrania está atravesando dificultades en su esfuerzo bélico", dice el medio. Según The New York Times, la causa de la ruptura fue un ensayo que el general publicó en el diario The Economist, donde afirmó que el reconocimiento con aviones no tripulados y otras tecnologías habían hecho imposibles los asaltos mecanizados por ambos bandos. Escribió que era improbable que se produjeran nuevos avances, y que Ucrania no lograría un "hermoso avance" en el conflicto sin recibir armamento más avanzado de parte de Occidente. El pasado 30 de octubre, el analista Michael Clarke publicó un artículo en Sunday Times en el que afirmó que, en efecto, hay discrepancias entre Zelenski y Zaluzhni por el desarrollo del conflicto y la falta de avances de las fuerzas ucranianas y cómo esto es percibido entre los aliados occidentales de Ucrania."Kiev está profundamente frustrada por no mostrar más avances en su tan cacareada ofensiva de verano. Kiev comprende bien el impacto político en Occidente de cualquier apariencia de estancamiento. En verdad, los acontecimientos del verano son mejores y peores que eso, pero los líderes ucranianos están lejos de estar seguros de que los políticos occidentales o su público lo comprendan", indicó el experto.

