Presidente de Irán: Washington fomenta "las acciones brutales contra el pueblo palestino"

06.11.2023 - El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acusó este 6 de noviembre a Estados Unidos de fomentar la matanza de niños y adultos palestinos en la Franja de Gaza

El mandatario también señaló que "los estadounidenses afirman buscar ayuda para Gaza o un alto el fuego, lo cual es una afirmación falsa que no concuerda con sus acciones". De acuerdo con un reporte de la agencia iraní Tasnim, el presidente Raisi dijo que la posición de Irán e Irak con respecto a la cuestión palestina es que los bombardeos deben cesar lo antes posible, y establecerse un cese al fuego y prestar asistencia al pueblo de Gaza."Hoy en día, vemos a los estadounidenses vetar las resoluciones propuestas en el Consejo de Seguridad, abriendo efectivamente la mano del régimen para asesinar y matar. Culpamos de estos crímenes a los Estados Unidos y a los países que apoyan al régimen sionista, y todos esos países son socios en estos crímenes", agregó el presidente iraní.Raisi también dijo que el Gobierno de Netanyahu "se ha derrumbado", pero los estadounidenses quieren mantenerlo."La estimación del mundo hasta la fecha es que la nación palestina ha salido victoriosa y que matar a niños y mujeres y destruir los hogares de la gente no es una victoria para el régimen sionista. Los crímenes de lesa humanidad no pueden compensar este fiasco", afirmó Raisi.Por su parte, el primer ministro de Irak, Mohammad Shia Al-Sudani, dijo que se está llevando a cabo una "masacre contra el pueblo palestino", así como "el asesinato sistemático y masivo contra nuestros hijos en Gaza"."Sabemos muy bien que esta reciente crisis no empezó el 7 de octubre, sino que fue el resultado de las políticas criminales del régimen sionista contra la nación palestina que tuvieron lugar con la masacre y evacuación del pueblo palestino y la invasión de la mezquita de Al-Aqsa", sostuvo. En los últimos años, los residentes de Gaza han vivido en lo que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) define como "la prisión al aire libre más grande del mundo", debido a los constantes acosos israelíes contra la población palestina. Por otro lado, el ayatolá iraní Alí Jameneí ha dicho que, desde los primeros días de los ataques israelíes, todas las pruebas indican una participación directa de Estados Unidos en el conflicto. "Los estadounidenses son cómplices de los crímenes sionistas en Gaza. A pesar de todos los asesinatos que están ocurriendo en Gaza, el régimen sionista ha sido hasta ahora un verdadero fracaso en este caso porque no ha sido capaz de restaurar su reputación perdida y no podrá hacerlo en el futuro", dijo el líder supremo de la Revolución Islámica de Irán.

2023

