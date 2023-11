https://sputniknews.lat/20231107/el-canciller-hondureno-exige-a-senador-republicano-de-eeuu-respeto-a-la-soberania-nacional-1145506772.html

El canciller hondureño exige a senador republicano de EEUU respeto a la soberanía nacional

El canciller hondureño exige a senador republicano de EEUU respeto a la soberanía nacional

SAN SALVADOR (Sputnik) — El canciller de Honduras, Enrique Reina, exigió respeto a la soberanía nacional tras los cuestionamientos realizados a la política... 07.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-07T16:01+0000

2023-11-07T16:01+0000

2023-11-07T16:01+0000

américa latina

honduras

eeuu

xiomara castro

política

relaciones internacionales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/07/1145506542_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b12eb8c81dffdf1207656306cb328f7c.jpg

"Ustedes deben respetar nuestra soberanía y dejar de mal informarse con la oposición que es la que destruyó la institucionalidad con [el expresidente] Juan Orlando Hernández [2014-2022], a quienes apoyaron cuando [Donald] Trump y convirtió a Honduras en un narco estado y sí violentó los otros poderes del Estado", apuntó el jefe de la diplomacia hondureña en la red social X. El senador por el sureño estado de la Florida emitió el 6 de noviembre un comunicado junto a su colega James Elroy Risch, en el que condenaba la continua mano dura de la presidenta Xiomara Castro en contra de la separación de poderes en Honduras. "No hay asalto de colectivos al Congreso Nacional [parlamento unicameral], ni mano dura de la presidenta o del Ejecutivo al Congreso Nacional", rebatió Reina. El canciller argumentó que el trabajo de la Comisión Permanente del Legislativo se basa en la Constitución, tal y como en Estados Unidos existe una cláusula similar de nombramiento en receso de funcionarios. Aclaró que, entre las competencias de esa Comisión parlamentaria de nueve miembros, nombrada el 31 de octubre en víspera del inicio del receso de la labor legislativa, está la de nombrar de manera interina al fiscal general y al fiscal general adjunto. "No jueguen su política interna en nuestra política interna", advirtió el ministro hondureño de Exteriores. La Comisión Permanente eligió el 1 de noviembre como interinos a las máximas autoridades del Ministerio Público (MP), Johel Zelaya (fiscal general) y Mario Morazán (fiscal general adjunto). En cuatro votaciones realizadas a fines de agosto, el parlamento hondureño no pudo lograr consenso (mayoría calificada de 86 votos) para elegir a los altos fiscales del MP. El 1 de septiembre, al vencer el mandato de cinco años, el entonces fiscal general, Oscar Chinchilla, abandonó el país con destino a Managua para ocupar un cargo de magistrado en la Corte Centroamericana de Justica que tiene su sede en la capital nicaragüense. Mientras, el fiscal adjunto, Daniel Sibrián, a pesar de su periodo vencido, permanecía como máxima autoridad del MP, con el apoyo tácito de la oposición. En el marco de tales desavenencias, legisladores de los tres principales partidos opositores (Nacional, Liberal y Salvador de Honduras) se autoconvocaron en los pasillos del hemiciclo legislativo el 31 de octubre e intentaron extender, del 1 de noviembre al 24 de enero, un periodo extraordinario de labor parlamentaria. El episodio culminó con enfrentamientos físicos y denuncias de abrasiones por ambas partes.

https://sputniknews.lat/20231101/congresistas-de-honduras-chocan-en-un-disturbio-y-cruzan-acusaciones-por-designacion-de-nuevo-1145325938.html

https://sputniknews.lat/20231103/honduras-llama-a-consultas-a-su-embajador-en-israel-por-conflicto-en-gaza-1145400016.html

honduras

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

honduras, eeuu, xiomara castro, política, relaciones internacionales