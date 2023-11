https://sputniknews.lat/20231107/el-primer-batallon-de-exprisioneros-ucranianos-jura-lealtad-a-rusia-1145490680.html

El primer batallón de exprisioneros ucranianos jura lealtad a Rusia

El primer batallón de exprisioneros ucranianos jura lealtad a Rusia

DONETSK, RUSIA (Sputnik) — Los integrantes del batallón Bogdan Jmelnitski, el primero conformado por exprisioneros ucranianos, juraron lealtad a Rusia. 07.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-07T08:38+0000

2023-11-07T08:38+0000

2023-11-07T08:38+0000

defensa

rusia

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144264214_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25a4fa124f3b5525de803040f1308e80.jpg

Antes, el comandante del batallón Andréi Tischenko dijo a Sputnik que los efectivos irán al frente a luchar contra las tropas de Kiev. El ucraniano Vladislav Kovalenko que forma parte del batallón aseguró a esta agencia que ya una vez juraron lealtad al pueblo ucraniano. "No hemos traicionado al pueblo ucraniano. El pueblo ucraniano es hoy rehén del régimen criminal de [el presidente de Ucrania, Volodímir] Zelenski. Juramos lealtad al pueblo ruso pero eso no significa que traicionamos al pueblo ucraniano. Estaremos siempre juntos al pueblo de Rusia porque somos pueblos hermanos. El pueblo ucraniano y el pueblo ruso son uno solo y no tenemos ninguna diferencia, compartimos la misma fe, tenemos las mismas tradiciones", subrayó. En febrero pasado, Tischenko comunicó a Sputnik que se estaba formando el batallón Bogdan Jmelnitski con los exmilitares ucranianos que depusieron voluntariamente las armas y después pidieron incorporarse a las fuerzas rusas. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. Numerosos países apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.

https://sputniknews.lat/20231104/ucrania-es-noticia-de-ayer-en-eeuu-pero-los-halcones-de-guerra-seguiran-sacando-provecho-1145423125.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa