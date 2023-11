https://sputniknews.lat/20231107/gobierno-de-venezuela-afirma-que-pulverizo-argumentos-de-cpi-en-caso-contra-el-pais-1145522847.html

Gobierno de Venezuela afirma que "pulverizó" argumentos de CPI en caso contra el país

CARACAS (Sputnik) — El canciller venezolano, Yván Gil, afirmó el 7 de noviembre que su país pulverizó los argumentos que presentó la Corte Penal Internacional...

"El día de hoy [por el 7 de noviembre] nuestros abogados y juristas han demostrado fehacientemente que esto es un caso políticamente creado a través de una serie erráticas acciones por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (…) Hemos desmontado, hemos pulverizado el argumento de la Fiscalía que pretende crear un caso inexistente", expresó Gil desde la sede de la CPI en Países Bajos. La delegación venezolana acudió a una audiencia que convocó la Sala de Apelaciones de la CPI sobre la investigación que lleva a cabo en contra de esa nación. Al respecto, Gil denunció que su país presentó diversas pruebas que no le fueron entregadas a la Corte. El canciller además reiteró que no existen razones para seguir el caso en contra de Caracas. "La verdad de Venezuela ha sido expuesta con vehemencia, ha sido expuesta con documentos, han sido desmontadas una a una todas las intenciones de la Fiscalía", acotó. De igual manera, Gil afirmó que su Gobierno garantiza los derechos humanos a los ciudadanos de ese país sudamericano. "En Venezuela hay una democracia fuerte, hay respeto a los derechos humanos sólidos, tenemos realmente unas instituciones judiciales, una Fiscalía que trabaja en pro de garantizar los derechos a todos los venezolanos", señaló. Asimismo, el canciller aseguró que Venezuela colabora con todo el sistema internacional de justicia y de Naciones Unidas porque "no tiene nada que temer". En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores. Posteriormente, en noviembre de 2021, Khan sostuvo una reunión con Maduro en Caracas, desde donde anunció que la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, luego de concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos. En ese entonces, Maduro y la CPI acordaron establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes.

