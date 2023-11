https://sputniknews.lat/20231107/puede-controlar-a-su-cliente-trump-desquicia-a-juez-durante-su-comparecencia-1145486034.html

"¿Puede controlar a su cliente?": Trump desquicia a juez durante su comparecencia

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró bajo juramento en el juicio civil por fraude empresarial que enfrenta en Nueva York y logró lo que... 07.11.2023, Sputnik Mundo

Durante su comparecencia a causa de la demanda por fraude de de 250 millones de dólares —que presentó en su contra la fiscal General de Nueva York, Letitia James— Trump enfrentó un duro interrogatorio por parte de varias autoridades.Sin embargo, las largas y evasivas respuestas del expresidente impacientaron en varias ocasiones al juez Arthur Engoron, quien llamó al abogado de Trump, Chris Kise, a controlar a su clienteEl intercambio de comentarios entre el juez Trump fue constante durante los primeros 30 minutos de testimonio, mientras Engoron se impacientaba por varias evasivas y rudas respuestas del expresidente.Cuestionado por Kevin Wallace, de la oficina de la fiscal general, sobre si una declaración acerca de la evaluación de 40 Wall Street de 550 millones de dólares es exacta, Trump se refirió a la cuestión legal de la prescripción."Cinco años de estatuto de limitación. Todavía estás en 2014", dijo Trump.Sin embargo, al juez no le hizo ninguna gracia la respuesta del magnate y pidió al abogado Kise controlarlo y advirtió que de no hacerlo lo haría él retirándolo de la sala donde se realizó la comparecencia.Trump califica el proceso de "juicio muy injusto"Además de exasperar al juez al grado de que estuvo a punto de retirarlo del lugar, el expresidente y posible nuevo candidato a la Casa Blanca aprovechó el estrado para criticar el juicio en su contra.Durante su testimonio, Trump se inclinó hacia el micrófono y opinó: "Este es un juicio muy injusto. Muy injusto y espero que el público lo esté viendo".Trump no habló a la salida del tribunal, pero criticó el caso de las autoridades de Nueva York en su contra en la red social Truth Social, donde aseguró que el juicio es una cacería de brujas promovida por su adversario político Joe Biden.Mientras que al salir posteó que pasó todo el día en el Tribunal de Manhattan por cortesía de Biden, en un juicio que se está llevando a cabo solo porque él se está postulando nuevamente a la presidencia.“Pasé todo el día en el Tribunal de Manhattan, cortesía de mi adversario político, el corrupto Joe Biden. Los juristas están de acuerdo en que este es un caso que nunca debería haberse presentado, y no lo habría hecho si yo no me estuviera postulando (¡y ganando!) para Presidente”, publicó Trump en Truth Social.La popularidad de Trump se mantiene entre amplios sectores de la población de Estados Unidos a pesar de los otros cuatro casos penales que enfrenta el magnate por su presunta responsabilidad en el asalto al Capitolio en enero de 2021, por supuestamente haber interferido en las elecciones presidenciales en el estado de Georgia, por un posible mal manejo de documentos clasificados del Gobierno y por el pago ilegal que habría hecho a la actriz porno Stormy Daniels durante su campaña electoral de 2016.

