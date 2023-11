https://sputniknews.lat/20231107/quien-es-la-activista-palestina-detenida-por-supuestamente-incitar-al-terrorismo--1145482437.html

¿Quién es la activista palestina detenida en Israel por supuestamente incitar al "terrorismo"?

¿Quién es la activista palestina detenida en Israel por supuestamente incitar al "terrorismo"?

La activista palestina Ahed Tamimi, de 22 años, fue arrestada este 6 de noviembre por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Cisjordania ocupada por... 07.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-07T04:08+0000

2023-11-07T04:08+0000

2023-11-07T04:08+0000

palestina

israel

📰 conflicto palestino-israelí

franja de gaza

ahed tamimi

🌍 oriente medio

nabi saleh

cisjordania

sputnik explica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/07/1145488469_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fe653a57012eff4cb270fbf1834b9f54.jpg

Tamimi fue detenida en su pueblo natal, Nabi Saleh, durante una redada del Ejército israelí cuyo objetivo fue detener a individuos "sospechosos de participar en actividades terroristas e incitar el odio" en el norte de Cisjordania."Felicidades a las FDI y a las demás fuerzas de seguridad que arrestaron a la terrorista y 'activista de derechos humanos' Ahed Tamimi, quien anteriormente fue condenada por atacar a soldados de las FDI y desde el estallido de la guerra ha expresado simpatía y apoyo a los nazis [término que utiliza Tel Aviv para referirse a Hamás] en las redes sociales. ¡Tolerancia cero con los terroristas y partidarios del terrorismo!", declaró el primer ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, en su cuenta de X (antes Twitter)."Tamini fue transferida a las fuerzas de seguridad israelíes para ser interrogada", informó por su parte un portavoz militar citado por la agencia de noticias AFP.Una fuente de los servicios de seguridad de Tel Aviv envió a la AFP una publicación en Instagram (prohibido en Rusia por extremista) como supuesta prueba de que Tamimi hizo un llamado a "masacrar" israelíes en Judea y Samaria. No obstante, la madre de Tamini, Narimane Tamimi, negó que su hija haya escrito tal mensaje."Hay decenas de cuentas con la foto de Ahed, con su foto, pero con las que no tiene ningún vínculo. Cuando Ahed intenta abrir una cuenta en las redes sociales, la bloquean inmediatamente", dijo la señora.¿Quién es esta activista? El 31 de enero de 2017, Ahed Tamimi cumplió 17 años tras las rejas. Todo porque, días antes, en una madrugada de diciembre, las fuerzas israelíes entraron a su casa y la arrestaron. Ahed, desarmada, había abofeteado y pateado a dos soldados del Ejército de Israel durante una protesta.No era la primera vez que la chica de frondosa cabellera rizada plantaba cara a los militares del país hebreo. A sus 14 años, fue grabada en el momento en el que mordió a un militar israelí para impedir que detuviera a su hermano menor. Además, la joven es parte de la familia Tamimi, destacada por su activismo contra la ocupación más allá de Nabi Saleh.Tras su aprehensión en 2017 y luego de un juicio a puerta cerrada, la defensa de Tamimi acordó con la Fiscalía de Israel un pacto mediante el que ella aceptó el cumplimiento de una pena de ocho meses de prisión.El acuerdo fue aceptado por el tribunal que la juzgó en la prisión militar de Ofer, al oeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada.Los abogados de Tamimi decidieron que la entonces adolescente aceptara 4 de los 12 cargos que se presentaron contra ella.Uno de ellos fue el de obstruir y atacar a un soldado israelí. Sin embargo, la Fiscalía acabó retirando los cargos de incitación a la violencia y de animar a que se lleven a cabo operaciones contra las Fuerzas de Defensa del país hebreo.El 29 de septiembre de 2018, la activista salió de prisión. Sus primeras palabras en público fueron: "La resistencia continúa hasta el final de la ocupación".Desde entonces, Ahed Tamimi se convirtió en una especie de heroína de la causa palestina, especialmente en el mundo árabe y entre los grupos occidentales pro palestinos. Además, fotografías de la joven aparecieron en distintos países donde se realizaban protestas a favor de Palestina. Su madre informó a la prensa francesa que su marido, Baseem al Tamimi, fue detenido el 20 de octubre cuando regresaba de un viaje. Desde entonces, su familia no tiene noticias de él.

https://sputniknews.lat/20231106/un-cementerio-de-ninos-secretario-general-de-onu-critica-campana-de-israel-en-la-franja-de-gaza-1145470695.html

palestina

israel

franja de gaza

nabi saleh

cisjordania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

palestina, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, franja de gaza, ahed tamimi, 🌍 oriente medio, nabi saleh, cisjordania