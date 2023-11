https://sputniknews.lat/20231108/amlo-acepta-renuncia-de-ministro-de-la-suprema-corte-de-mexico-arturo-zaldivar-1145544302.html

AMLO acepta renuncia de ministro de la Suprema Corte de México Arturo Zaldívar

AMLO acepta renuncia de ministro de la Suprema Corte de México Arturo Zaldívar

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aceptó la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar. 08.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-08T16:20+0000

2023-11-08T16:20+0000

2023-11-08T16:20+0000

américa latina

política

arturo zaldívar

andrés manuel lópez obrador

méxico

suprema corte de justicia de la nación (méxico)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/08/1145537189_0:59:1600:960_1920x0_80_0_0_173e42fa88fe02c322adc43d37d894a7.jpg

En caso de que el órgano legislativo dé el visto bueno a la salida de Zaldívar de la Suprema Corte mexicana, el mandatario enviará una terna. "A ver si tengo suerte y le atino", puntualizó.Debido a que la Constitución mexicana estipula que los integrantes del órgano judicial mexicano solo pueden renunciar por "causas graves", López Obrador aclaró que, en el caso de quien fuese ministro presidente del órgano judicial mexicano de 2019 a 2022, bastaba con no desear continuar en su cargo."Eso es cuestión de interpretación. Si una persona ya no quiere continuar en un cargo, no se le puede obligar. Ya lo hice con el ministro [Eduardo] Medina Mora y el Senado decidió", destacó.Arturo Zaldívar presentó su renuncia el 7 de noviembre. El funcionario del poder judicial, quien aún formaba parte de la Corte como magistrado, señaló en X, antes Twitter, que su ciclo en el máximo tribunal del país latinoamericano había finalizado."Durante estos 14 años impulsé los criterios más vanguardistas que constituyeron el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Toca ahora seguir sirviendo a mi país en la consolidación de la transformación de un México más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan", expuso.Aunque su renuncia haya sido avalada por el presidente mexicano, aún debe ser turnada al Senado, órgano legislativo que debe decidir si procede o no. Sin embargo, unas horas después de anunciar su salida de la Corte mexicana, la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación del partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, anunció que trabajaría junto a Zaldívar."Me reuní con Arturo Zaldívar, acordamos trabajar juntos para avanzar en la transformación del país", escribió en redes sociales la virtual candidata a la Presidencia de México en 2024.El ministro encabezó la Suprema Corte de Justicia mexicana de enero de 2019 a diciembre de 2022, cuando no se aprobó una propuesta de extensión de su permanencia en el cargo.De acuerdo con la página web del tribunal, es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su especialidad son los temas constitucionales.

https://sputniknews.lat/20210426/amlo-presiona-a-la-corte-si-votan-contra-ley-zaldivar-son-complices-de-la-corrupcion-1111579346.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, arturo zaldívar, andrés manuel lópez obrador, méxico, suprema corte de justicia de la nación (méxico)