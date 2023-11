https://sputniknews.lat/20231108/cientificos-rusos-proponen-tratar-la-obesidad-actuando-sobre-el-cerebro-1145542073.html

Científicos rusos proponen tratar la obesidad actuando sobre el cerebro

Científicos rusos proponen tratar la obesidad actuando sobre el cerebro

08.11.2023

ciencia

💗 salud

obesidad

Hoy en día, la obesidad se ha convertido en un problema de alcance mundial: el número de personas con sobrepeso aumenta constantemente. Los científicos señalan que la obesidad en la infancia empeora durante la pubertad, y en los adultos provoca discapacidad y mortalidad prematuras.La Universidad Médica Estatal de Saratov (SSMU, por sus siglas en inglés) llevó a cabo un estudio que demostró que el uso de la estimulación magnética transcraneana (EMT) en combinación con la estimulación eléctrica transcraneal (EET) en niños obesos conducía a un aumento de las hormonas que tenían niveles demasiado bajos (testosterona, β-endorfina), así como a una disminución de los niveles de hormonas que estaban en exceso. Esto contribuyó a la pérdida de apetito y de peso corporal.Según ellos, la razón principal es el estilo de vida moderno (abundancia de alimentos ricos en azúcar, comida rápida, hipodinamia, etc.). La obesidad se reconoce como una enfermedad en la que aumenta bruscamente la necesidad de alimentos y se altera el comportamiento alimentario: una persona puede comer por estrés, aumentar la ingesta de alimentos por la tarde y por la noche, comer socialmente. La base de la terapia es un cambio en el estilo de vida y el comportamiento alimentario. Sin embargo, según los científicos de Saratov, a menudo estas medidas no son suficientes."Dado el gran interés del sistema hipotalámico-hipofisario en la regulación de los procesos de hambre y saciedad, resulta prometedor utilizar métodos de equipos médicos para influir en estas estructuras cerebrales mediante diversos potenciales que contribuyan a la reducción del apetito y la normalización del comportamiento alimentario", manifestó la profesora del Departamento de Propedéutica de Enfermedades Infantiles, Endocrinología Pediátrica y Diabetología de la SSMU, Nina Bólotova.Añadió que las tecnologías de estimulación cerebral no invasiva incluyen la EMT, la EET y su combinación. Según el servicio de prensa de la universidad, la técnica de impacto transcraneal en determinadas estructuras cerebrales responsables del apetito se realiza con ayuda de aparatos que crean un campo magnético en funcionamiento en combinación con estimulación eléctrica.Los resultados se publicaron en la revista Russian Open Medical Journal.

