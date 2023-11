https://sputniknews.lat/20231108/hamas-denuncia-que-israel-y-eeuu-excluyen-a-los-rusos-de-las-listas-de-evacuacion-de-gaza-1145544943.html

Hamás denuncia que Israel y EEUU excluyen a los rusos de las listas de evacuación de Gaza

Hamás denuncia que Israel y EEUU excluyen a los rusos de las listas de evacuación de Gaza

La organización palestina Hamás aclaró que no impide a los ciudadanos extranjeros salir de Gaza. Sin embargo, la elaboración de las listas para evacuar hacia... 08.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-08T18:04+0000

2023-11-08T18:04+0000

2023-11-08T18:04+0000

internacional

franja de gaza

israel

hamás

egipto

📰 conflicto palestino-israelí

🛡️ zonas de conflicto

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/08/1145545645_0:23:3013:1718_1920x0_80_0_0_10a2668a32b9ffd657c28a6292b5c5be.jpg

Una fuente diplomática informó a Sputnik el 7 de noviembre que los ciudadanos rusos y de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) aún no han sido autorizados a ser evacuados de Gaza por Israel, a pesar de que todos los preparativos están en marcha.En la lista de los extranjeros que debían ser evacuados de la franja el 8 de noviembre tampoco estaban los ciudadanos de Rusia.De acuerdo con el responsable de relaciones internacionales de Hamás, los ciudadanos rusos no fueron incluidos en las listas de evacuación para abandonar la Franja de Gaza debido a los obstáculos de Tel Aviv y Washington."No tenemos ningún papel que desempeñar en este proceso, ni autoridad para determinar quién puede salir de Gaza hacia Egipto. Sin embargo, no impedimos que quienes deseen salir de Gaza lo hagan", añadió Naim.

franja de gaza

israel

egipto

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

franja de gaza, israel, hamás, egipto, 📰 conflicto palestino-israelí, 🛡️ zonas de conflicto, rusia