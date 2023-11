https://sputniknews.lat/20231108/revisan-las-previsiones-de-colision-con-una-estrella-rebelde-dentro-de-29000-anos-1145543572.html

Revisan las previsiones de colisión con una estrella rebelde dentro de 29.000 años

Revisan las previsiones de colisión con una estrella rebelde dentro de 29.000 años

Los resultados se publicaron a principios de 2023 en una revista de investigación astrofísica y se refieren a la estrella WD 0810-353, una enana blanca. Investigaciones anteriores basadas en observaciones del telescopio Gaia de la Agencia Espacial Europea sugerían que la estrella podría estar moviéndose en nuestra dirección. Aunque es posible que no impacte directamente contra la Tierra, los investigadores especulaban con que el cuerpo celeste podría pasar lo suficientemente cerca de nuestro sistema solar como para perturbar la nube de Oort, enviando algunos de sus cometas y restos helados a toda velocidad hacia nosotros.Los científicos se replantean ahora esa conclusión tras tener en cuenta el campo magnético de la estrella. Un examen más detallado de la enana blanca ha revelado que posee un campo magnético inusualmente grande. Esto se determinó observando la estrella a través del Very Large Telescope (VLT), situado en el remoto desierto de Atacama, en el norte de Chile.Los investigadores combinaron los datos obtenidos con el telescopio con los del Espectrógrafo de Baja Dispersión y Reductor Focal 2 (FORS2), un instrumento que examina los espectros de color de la luz celeste. Los investigadores determinaron que los hallazgos basados en las observaciones del telescopio Gaia eran inexactos, ya que la luz emitida por la estrella estaba distorsionada por su campo magnético.Esto llevó a los científicos a concluir que la estrella probablemente no se dirige hacia el sistema solar. Los resultados sugieren un respiro para nuestro planeta, al menos durante otros 5.000 millones de años. En ese momento, según los astrónomos, el Sol se quedará sin hidrógeno y se convertirá en una gigante roja que engullirá a la Tierra y a los demás planetas de nuestro sistema solar.La supervivencia de la humanidad en ese momento puede depender de si habríamos sido capaces de colonizar otros planetas y, por supuesto, si hubiéramos sobrevivido lo suficiente para superar amenazas más inmediatas como el cambio climático.

