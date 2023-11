Tensión en Panamá por el asesinato de docentes en una protesta antiminería

https://sputniknews.lat/20231108/tension-en-panama-por-el-asesinato-de-docentes-en-una-protesta-antimineria-1145549830.html

El incidente encendió las alarmas en el Gobierno y en los movimientos sociales del país centroamericano. En otro orden, la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el paso del huracán Otis en México. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El asesinato de dos docentes, Abdiel Díaz e Iván Rodríguez, en una vía en el oeste de Ciudad de Panamá durante una protesta antiminera, sacude al país.El agresor es Kenneth Darlington, de ciudadanía panameña y estadounidense, quien disparó a quemarropa contra las víctimas.El presidente Laurentino Cortizo lamentó un hecho que "no tiene cabida en una sociedad llamada a ser solidaria", como la panameña.La manifestación en cuestión era en contra de la Ley 406. Se trata de la normativa vinculada al contrato de minería con la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM).El entrevistado informó particularidades relativas al contrato firmado por el Estado panameño, sobre esta mina en particular, otorgada en concesión en 1997."Para la empresa este ha sido un negocio redondo, de 100% de las ganancias en los últimos años: no ha pagado un centavo al Estado", apuntó el sociólogo."Esta lucha, las protestas, se suma al descontento generalizado hacia la clase política y la empresarial", agregó De León.También consultamos a Florencio Díaz Pinzón, profesor del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá."La responsabilidad del Gobierno en las protestas es total, al firmar un contrato de forma ilegal. El pueblo ha expresado en las calles no querer minería a cielo abierto en el país, derogar la ley 406, y está harto de la corrupción y de la desigualdad", indicó.De acuerdo con Díaz Pinzón, "el Gobierno construyó un discurso de odio, transmitido por los grandes medios de comunicación y hasta por influencers, contra quienes protestan. El Estado es responsable de las muertes de estos docentes".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el debate en México, luego de la confirmación de que el presupuesto nacional para el año 2024 no incluiría recursos extras para la recuperación de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis.Por su fama nacional e internacional a raíz del turismo, la ciudad puerto de Acapulco centra las miradas tras el desastre. Sin embargo, el 90% de las casas de Coyuca de Benítez sufrieron daños.Conversamos con Jaime Gama Manrique, creador de contenidos de la plataforma digital Mi Coyuca.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

