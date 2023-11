México regularizará "autos chocolate" originarios de Asia y Europa, pero comercializados en EEUU

https://sputniknews.lat/20231110/mexico-regularizara-autos-chocolate-originarios-de-asia-y-europa-pero-comercializados-en-eeuu-1145625028.html

En conferencia de prensa desde Baja California, noroeste del territorio mexicano y en frontera con California, Estados Unidos, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, expuso que desde hace tiempo los dueños de vehículos de procedencia extranjera le solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador este trámite.Eran "unidades con número de serie que inician con letra y que no habíamos estado realizando. ¿Por qué inician con letra y no con número, como vienen de Estados Unidos o de Canadá? Porque provienen de Europa o de Asia", detalló."Derivado de la petición, se implementará la regularización de este tipo de vehículos. A partir del 1 de diciembre se incorporarán al decreto existente [de los autos] que ya se encuentran en territorio mexicano, cuyos propietarios demuestren que fueron comercializados o importados en EEUU o Canadá", expuso Rodríguez.Entre los lineamientos que deberán cumplir se incluye solicitar una cita ante las autoridades, pagar 2.500 pesos por coche [141,20 dólares] y, posteriormente, esperar el programa de regularización en la entidad que correspondan a los interesados."Se verificará que no cuenten con un reporte de robo, esto con base a los datos internacionales con los que se tiene convenio", añadió la funcionaria mexicana.El 19 de enero de 2022, entró en vigor el decreto por el cual el Gobierno mexicano comenzó la regularización de los "autos chocolate", con el objetivo de registrarlos en una especie de padrón y así evitar que sean utilizados para cometer delitos, como el robo, el secuestro o la extorsión. Hasta la fecha, se han contabilizado 1,8 millones de unidades de esta naturaleza.

